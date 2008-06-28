ایجاد مقدمات انقلاب نرم هدف طرح ایجاد دفتر حافظ منافع آمریکا است / بررسی گشایش دفتر حافظ منافع آمریکا در تهران در پی تغییر مواضع واشنگتن



درخواستی برای تاسیس کنسولگری آمریکا در ایران دریافت نشده است

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که در صورتی که آمریکا خواستار تاسیس کنسولگری در ایران باشد باید آن را از طریق سفارت سوییس در ایران رسما اعلام کند در حالی که تا کنون چنین چیزی اعلام نشده است .

علاءالدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر توضیح داد : هر اقدامی که امریکایی ها بخواهند انجام بدهند باید از مسیر طبیعی و دیپلماتیک آن یعنی مسیر سفارت سوییس به عنوان دفتر حافظ منافع این کشور در تهران است، اقدام کنند.

وی ادامه داد: تاکنون من نشنیده ام ایالات متحده از طریق دفتر حافظ منافع خود پیشنهاد یا درخواستی برای تاسیس کنسولگری در ایران ارائه داده باشد.

وی همچنین در خصوص پیشنهاد جدید غربی ها مبنی بر تعلیق غنی سازی از سوی ایران در یک مدت مشخص و در مقابل توقف تحریم ها علیه ایران بیان داشت: تعلیق همچنان خط قرمز ماست و همچنان طبق نظر مشترک همه ارگان ها از جمله شورای عالی امنیت ملی، خط قرمز بودن تعلیق فعالیت های هسته ای یک تصمیم ثابت و لایتغیر است.

ایجاد مقدمات انقلاب نرم هدف طرح ایجاد دفتر حافظ منافع آمریکا است

یک کارشناس مسائل بین الملل معتقد است ایالات متحده با هدف پیگیری اهداف مرتبط با انقلاب نرم در ایران به طرح موضوع تاسیس دفتر حافظ منافع در تهران پرداخته است.

حسن بهشتی پور، کارشناس مسائل بین‌الملل در گفتگو با خبرنگار مهر درباره موضع برخی مقامات آمریکایی مبنی بر احتمال تاسیس دفترحافظ منافع درتهران اظهار داشت: به هرصورت آمریکا همواره استرات‍‍ژی خود برای تحقق و تکمیل نفوذ در لایه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی ایران را پیگیری کرده و طبعا در صورت تاسیس دفتری مشخص در پایتخت ایران در مقاصد خود در این راستا موفق‌تر نیز خواهد بود.

وی با تاکید بر این نکته به احتمال قوی استرات‍ژی آمریکایی‌ها در این رابطه به واسطه عدم آشنایی با روحیات ملت ایران،‌ راه به جایی نخواهد برد، ادامه داد: از سوی دیگر باید به یاد داشته باشیم که آمریکایی‌ها طی سال‌های اخیر سیاست های خود را در دو بخش که یکی از اصلی ترین بخش‌های آن دیپلماسی عمومی است،‌ تقسیم بندی کرده اند که ارتباط با اقشار فرهیخته و بدنه نخبگان جوامع مختلف در دستور کار آن قرار دارد.

این کارشناس مسائل بین المللی طرح موضوع گشایش دفتر حافظ منافع آمریکا درتهران را گامی جهت اقدامات احتمالی واشنگتن در راستای انقلاب نرم در جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کرد و گفت : بدون شک یکی از اهداف اصلی دیپلماسی عمومی که آمریکایی ها پیگیر آن هستند، اعمال تغییرات نرم و کم هزینه در کشورهای هدف است که قطعا در این عرصه ایران جایگاهی ویژه برای واشنگتن خواهد داشت.

بهشتی پور در ادامه درباره موضعی که ایران باید در این خصوص اتخاذ کند، اظهار داشت: شکی نیست که تهران به هیچ وجه نباید درمواجهه با این مسئله ازموضع ضعف برخورد کند؛ باید توجه داشت آنچه درباره احتمالات مواضع اخیر آمریکایی ها ذکر شد، صرفا تحلیلی کارشناسی بود و دستگاههای مرتبط با این موضوع باید پس از بررسی ابعاد و زوایا و اطمینان از صحت گمانه های مطرح در این خصوص، به برنامه ریزی برای مواجهه صحیح با آن بپردازند.

وی قوت دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی ایران را مورد اشاره قرار داد و افزود: با توجه به قابلیت ها و ظرفیت های دستگاه های امنیتی کشور نباید هیچ گونه هراسی از تاسیس دفتری با عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران داشته باشیم اما تصمیم گیری در این زمینه باید بسیار هوشیارانه و بر اساس سه اصل عزت، حکمت و مصلحت نظام باشد.

گشایش دفتر حافظ منافع آمریکا در تهران با تغییر مواضع واشنگتن قابل بررسی‌است

معاون امور بین الملل حزب موتلفه اسلامی معتقد است که تهران با شرط تجدید نظر واشنگتن در مواضع ضد ایرانی خود، می تواند درخواست آن کشور برای گشایش دفتر حفاظت منافع در ایران را بررسی نماید .



حمیدرضا ترقی، معاون امور بین الملل حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر موضع اخیر مقامات آمریکایی در خصوص احتمال تاسیس دفتر حافظ منافع این کشور در تهران را با توجه به قطع یک طرفه مناسبات ایران - آمریکا طبیعی دانست و اظهار داشت: بدیهی است کشوری که خود روابطش را با کشوری موثر چون جمهوری اسلامی قطع کرده، باید با توجه به شرایط دشوارش در خاورمیانه نسبت به احیای این روابط اقدام نماید.

وی افزود: البته به اعتقاد بنده اگر بحث گشایش دفتر حافظ منافع آمریکا صرفا درحد حفاظت ازمنافع وهمان اموری که امروز سفارت سوئیس در تهران مسئول پیگیری آن هاست، مطرح باشد، این موضوع از سوی ایران قابل پیگیری و بررسی کارشناسی خواهد بود.

معاون اموربین الملل حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: دراین میان اما به هیچ وجه نباید ازیاد برد که آغاز مناسبات تهران- واشنگتن حتی در سطوح ابتدایی و کنسولی محتاج درک بیشتر مواضع جمهوری اسلامی ایران از سوی ایالات متحده آمریکاست. در این میان همانطور که مقامات ایرانی بارها تاکید کرده اند، مشکلی برای بررسی آغاز روابط با آمریکا ندارند اما تنها لازمه این امر تجدیدنظر واشنگتن در سیاست های خصمانه خود علیه ایران است.

ترقی با تاکید بر لزوم پذیرش اهداف و برنامه های منطقه ای و بین المللی ایران از سوی آمریکا، ادامه داد: به نظر می رسد با توجه به آخرین مواضع باراک اوباما درباره ایران، مقدمات لازم برای تجدیدنظر واشنگتن در مواضع مربوط به ایران در حال فراهم شدن است. بنابراین در صورت روی کار آمدن نماینده دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می توان به تعدیل سیاست های آمریکا در قبال ایران امید داشت.

اتخاذ مواضع متناقض، رویکرد تاکتیکی واشنگتن در قبال ایران است

یک استاد دانشگاه طرح احتمال گشایش دفتر حفاظت منافع آمریکا در تهران را که در تناقض با رویکرد کلان ضد ایرانی این کشور قرار دارد، اقدامی تاکتیکی ارزیابی می کند.



دکتر اردشیر سنایی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل در گفتگو با خبرنگار مهر طرح موضوع احتمال گشایش دفتر حفاظت منافع آمریکا در تهران از سوی برخی مقامات آمریکایی را رویکردی تاکتیکی از سوی واشنگتن دانست که به طور غیرمستقیم به آخرین تحولات هسته ای ایران مرتبط می گردد.

وی افزود: نکات عمده ای که پس از مطالعه رویکرد واشنگتن نسبت به گشایش دفتر حفاظت منافع در تهران به ذهن متبادر می گردد از دو وجه قابل بررسی است: نخست آنکه می توان ابراز چنین موضعی از سوی مقامات آمریکایی آن هم درست در شرایط تشدید فشارهای اقتصادی بر ایران را حرکتی متناقض با سیاست های جاری آمریکا علیه ایران ارزیابی کرد که حکایت از نوعی دوگانگی در مواضع ضد ایرانی آن کشور دارد.

سنایی ادامه داد: مسئله دیگر که دراین باره می تواند مورد توجه قرار گیرد آنکه اتخاذ چنین رویکردهایی از سوی آمریکا می تواند به جهت تست افکار عمومی و دیپلمات های ایرانی و دستگاه های دیپلماسی کشورهای دیگر باشد. به هر صورت آنچه در این باره به نقل از برخی مقامات آمریکایی ذکر شده، در طول سیاست های اصلی و بنیادین ایالات متحده در خصوص ایران قرار ندارد و از آن دست مواضعی است که یک کشور در شرایط خاص اتخاذ می کند.

این استاد دانشگاه همچنین گفت: به نظر می رسد آنچه شرایط کنونی را خاص کرده و به بیان دیگر باعث اتخاذ چنین مواضعی از سوی آمریکایی ها شده، رسیدن مسلئه هسته ای ایران به دوره ای ویژه است؛ در این رابطه توجه به مواضع اخیر خاویرسولانا در جریان سفر به تهران، پیشنهادات ارائه شده از سوی او به مقامات ایرانی و نهایتا مواضع کشورمان در این رابطه ضروری است. بر این اساس آمریکا در شرایط فعلی رویکرد ضد ایرانی خود که در فاز هسته ای پیگیری می شد که شکست خورده می بیند و لذا به اتخاذ سیاستی متناقض درباره ایران دست می زند.

وی درباره موضعی که ایران باید به طرح قطعی چنین احتمالی داشته باشد، اظهار داشت: با توجه به رویکرد ثابت ایالات متحده در مواجهه با مسائل ایران از سویی و شرایط داخلی ایران از دیگر سو پذیرش چنین درخواستی از جانب تهران بعید به نظر می رسد و ای بسا بتوان موضع سخنگوی وزارت خارجه درباره اخبار پراکنده ای که در این خصوص مطرح شد را نیز به منزله رد آن از سوی ایران ارزیابی کرد.

سنایی در پایان طرح چنین مسائلی از سوی آمریکا را اقدامی تاکتیکی دانست و یادآور شد: آنچه از مطالعه شرایط کنونی حاکم بر روابط ایران و آمریکا به دست می آید، این است که گویا واشنگتن امروز در حال مرور تاکتیک های جدیدی برای مواجهه با جمهوری اسلامی ایران است.