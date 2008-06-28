حجت الاسلام فلاح: نوآوری و شکوفایی فرهنگی نیازمند طرحهای تخصصی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام اسماعیل فلاح با اشاره به لزوم ارائه طرحها و برنامههای فرهنگی مطابق نیاز مردم جامعه گفت: ما باید قرآن و اهل بیت (ع) را وارد زندگی مردم کنیم که این فقط با طرحها و برنامههای فرهنگی پرجاذبه و مورد پسند میسر میشود.
وی افزود: خیلی از مسائل و مشکلات فرهنگی جامعه باعث شده مردم اطلاعات کافی در مورد احکام اسلام نداشته باشند . در سال نوآوری و شکوفایی باید به گونهای عمل کنیم که فرهنگ غنی اهلبیت (ع) و سیره عملی آنها با نمود بیشتری وارد زندگی مردم شود.
فلاح افزود: میتوانیم با تغییر و نوآوری در روش بیان احکام اسلامی، باعث ارتقای فرهنگ دینی مردم شویم.
وی تأکید کرد: اگر با ارائه طرحها و برنامههای فرهنگی نو جامعه را به گونهای بسازیم که در آن مجموعهای از انسانهای صالح و پاک زندگی کنند، به نوآوری و شکوفایی واقعی رسیدهایم.
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