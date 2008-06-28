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۸ تیر ۱۳۸۷، ۹:۲۹

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: بی تردید کلام الهی و سخنان بزرگان دین، بهترین و مطمئن ترین چراغ راهنمای بشریت به سوی خیر دنیا و آخرت و کسب مواهب ارزشمند است. مرور روزانه برخی نکته های هدایتگر، نقش ارزشمندی در روشنگری ذهنی و روحی خواهد داشت.

آیه روز:

انما الصدقَات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفی الرقَاب والغارمین وفی سبیل الله وابن السبیل فریضة من الله والله علیم حکیم .

صدقات، فقط ویژه نیازمندان و تهیدستان و کارگزاران و آنانکه باید قلوبشان را به دست آورد ، و براى آزادى بردگان و  پرداخت بدهى بدهکاران و هزینه کردن در راه خدا که شامل هر کار خیر و عام المنفعه می  باشد و در راه ماندگان است، نیست، این احکام فریضه اى از سوى خداست و خدا دانا و حکیم است .   

سوره توبه، آیه 60 

ذکر روز شنبه:

حدیث امروز:

امام رضا (ع):

التواضع أن تعطی الناس ما تحب أن تعطاه.

تواضع آن است که آنچه را که دوست می داری مردم به تو عطا کنند، تو به مردم عطا کنی.

جهاد با نفس، حدیث 289

کد مطلب 706621

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