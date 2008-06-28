کانتونا از نحوه بازی فرانسه انتقاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، اریک کانتونا در خصوص نمایش تیم ملی فرانسه در رقابت های یورو 2008 گفت: آنچه من از فرانسوی ها در طول برگزاری رقابت های یورو 2008 دیدم همان چیزی است که از آن نفرت می ورزم.

وی افزود: تیم فرانسه با انجام بازی های خسته کننده موفق شد به عنوان قهرمانی جهان برسد و این بار با این فکر که روشی بهتر از این برای قهرمانی وجود ندارد در رقابت های یورو 2008 حاضر شد. اما کسی نمی گوید که نمی توان با انجام یک فوتبال جذاب به عنوان قهرمانی رسید.

کانتونا حد فاصل سال های 1987 تا 1995، 45 بار با پیراهن تیم ملی فرانسه به میدان رفت و 20 گل برای این تیم به ثمر رساند.