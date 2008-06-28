برنامه بازیهای تیم ملی فوتبال ایران اعلام شد / ایران - عربستان 16 شهریور در ریاض

برپایه این گزارش، برنامه این مسابقات به شرح زیر است:
روز اول:
6 سپتامبر 2008 - 16 شهریور 1387:
گروه A:
* بحرین - ژاپن
* قطر - ازبکستان
در این روز استرالیا استرحت می کند
گروه B:
* عربستان - ایران
* امارات - کره شمالی
در این روز کره جنوبی استرحت می کند
روز دوم:
10 سپتامبر 2008 - 20 شهریور 1387:
گروه A:
* ازبکستان - استرالیا
* قطر - بحرین
در این روز ژاپن استرحت می کند
گروه B:
* کره شمالی - کره جنوبی
* امارات - عربستان
در این روز ایران استراحت می کند
روز سوم:
15 اکتبر 2008 - 24 مهر 1387:
گروه A:
* استرالیا - قطر
* ژاپن - ازبکستان
در این روز بحرین استرحت می کند
گروه B:
* کره شمالی - امارات
* ایران - کره جنوبی
در این روز عربستان استراحت می کند
روز چهارم:
19 نوامبر 2008 - 29 آبان:
گروه A:
* قطر - ژاپن
* بحرین - استرالیا
در این روز ازبکستان استرحت می کند
گروه B:
* امارات - ایران
* عربستان - کره جنوبی
در این روز کره شمالی استراحت می کند
روز پنجم:
11 فوریه 2009 - 23 بهمن 1387
گروه A:
* ازبکستان - بحرین
* ژاپن - استرالیا
در این روز قطر استرحت می کند
گروه B:
* کره شمالی- عربستان
* ایران - کره جنوبی
در این روز امارات استراحت می کند
روز ششم:
28 مارس 2009 - 8 فروردین 1388
گروه A:
* ژاپن - بحرین
* ازبکستان - قطر
در این روز استرالیا استرحت می کند
گروه B:
* ایران - عربستان
* کره شمالی - امارات
در این روز کره جنوبی استرحت می کند
روز هفتم:
اول آوریل 2009 - 12 فروردین 1388
گروه A:
* استرالیا - ازبکستان
* بحرین - قطر
در این روز ژاپن استرحت می کند
گروه B:
* کره شمالی - کره جنوبی
* امارات - عربستان
در این روز ایران استراحت می کند
روز هشتم:
6 ژوئن 2009 - 16 خرداد 1388
گروه A:
* قطر -استرالیا
* ازبکستان - ژاپن
در این روز بحرین استرحت می کند
گروه B:
* امارات - کره شمالی
* کره جنوبی - ایران
در این روز عربستان استراحت می کند
روز نهم:
10 ژوئن 2009 - 20 خرداد 1388
گروه A:
* ژاپن - قطر
* استرالیا - بحرین
در این روز ازبکستان استرحت می کند
گروه B:
* ایران - امارات
* کره جنوبی - عربستان
در این روز کره شمالی استراحت می کند
روز دهم:
17 ژوئن 2009 - 27 خرداد 1388
گروه A:
* بحرین - ازبکستان
* استرالیا - ژاپن
در این روز قطر استرحت می کند
گروه B:
* عربستان - کره شمالی
* کره جنوبی - ایران
در این روز امارات استراحت می کند.
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