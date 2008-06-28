برنامه بازیهای تیم ملی فوتبال ایران اعلام شد / ایران - عربستان 16 شهریور در ریاض

به گزارش خبرنگار مهر، پس از انجام مراسم قرعه کشی مسابقات مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی در قاره آسیا که روز جمعه - 7 تیر - در مقر AFC در کوالالامپور برگزار شد، برنامه این رقابت ها بصورت رسمی اعلام شد.

برپایه این گزارش، برنامه این مسابقات به شرح زیر است:

روز اول:

6 سپتامبر 2008 - 16 شهریور 1387:

گروه A:

* بحرین - ژاپن

* قطر - ازبکستان

در این روز استرالیا استرحت می کند

گروه B:

* عربستان - ایران

* امارات - کره شمالی

در این روز کره جنوبی استرحت می کند

روز دوم:

10 سپتامبر 2008 - 20 شهریور 1387:

گروه A:

* ازبکستان - استرالیا

* قطر - بحرین

در این روز ژاپن استرحت می کند

گروه B:

* کره شمالی - کره جنوبی

* امارات - عربستان

در این روز ایران استراحت می کند

روز سوم:

15 اکتبر 2008 - 24 مهر 1387:

گروه A:

* استرالیا - قطر

* ژاپن - ازبکستان

در این روز بحرین استرحت می کند

گروه B:

* کره شمالی - امارات

* ایران - کره جنوبی

در این روز عربستان استراحت می کند

روز چهارم:

19 نوامبر 2008 - 29 آبان:

گروه A:

* قطر - ژاپن

* بحرین - استرالیا

در این روز ازبکستان استرحت می کند

گروه B:

* امارات - ایران

* عربستان - کره جنوبی

در این روز کره شمالی استراحت می کند

روز پنجم:

11 فوریه 2009 - 23 بهمن 1387

گروه A:

* ازبکستان - بحرین

* ژاپن - استرالیا

در این روز قطر استرحت می کند

گروه B:

* کره شمالی- عربستان

* ایران - کره جنوبی

در این روز امارات استراحت می کند

روز ششم:

28 مارس 2009 - 8 فروردین 1388

گروه A:

* ژاپن - بحرین

* ازبکستان - قطر

در این روز استرالیا استرحت می کند

گروه B:

* ایران - عربستان

* کره شمالی - امارات

در این روز کره جنوبی استرحت می کند



روز هفتم:

اول آوریل 2009 - 12 فروردین 1388

گروه A:

* استرالیا - ازبکستان

* بحرین - قطر

در این روز ژاپن استرحت می کند

گروه B:

* کره شمالی - کره جنوبی

* امارات - عربستان

در این روز ایران استراحت می کند

روز هشتم:

6 ژوئن 2009 - 16 خرداد 1388

گروه A:

* قطر -استرالیا

* ازبکستان - ژاپن

در این روز بحرین استرحت می کند

گروه B:

* امارات - کره شمالی

* کره جنوبی - ایران

در این روز عربستان استراحت می کند

روز نهم:

10 ژوئن 2009 - 20 خرداد 1388

گروه A:

* ژاپن - قطر

* استرالیا - بحرین

در این روز ازبکستان استرحت می کند

گروه B:

* ایران - امارات

* کره جنوبی - عربستان

در این روز کره شمالی استراحت می کند

روز دهم:

17 ژوئن 2009 - 27 خرداد 1388

گروه A:

* بحرین - ازبکستان

* استرالیا - ژاپن

در این روز قطر استرحت می کند

گروه B:

* عربستان - کره شمالی

* کره جنوبی - ایران

در این روز امارات استراحت می کند.