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۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۱:۱۸

برنامه بازیهای تیم ملی فوتبال ایران اعلام شد / ایران - عربستان 16 شهریور در ریاض

برنامه بازیهای تیم ملی فوتبال ایران اعلام شد / ایران - عربستان 16 شهریور در ریاض

برنامه مسابقات مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی در قاره آسیا اعلام شد که طی آن تیم ایران در نخستین دیدار خود روز شانزدهم شهریورماه در عربستان به دیدار تیم فوتبال این کشور می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از انجام مراسم قرعه کشی مسابقات مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی در قاره آسیا که روز جمعه - 7 تیر - در مقر AFC در کوالالامپور برگزار شد، برنامه این رقابت ها بصورت رسمی اعلام شد.

برپایه این گزارش، برنامه این مسابقات به شرح زیر است:
روز اول:
 6 سپتامبر 2008 - 16 شهریور 1387:
گروه A:
* بحرین - ژاپن
* قطر - ازبکستان
در این روز استرالیا استرحت می کند

گروه B:
* عربستان - ایران
* امارات - کره شمالی
در این روز کره جنوبی استرحت می کند

روز دوم:
10 سپتامبر 2008 - 20 شهریور 1387:
گروه A:
* ازبکستان - استرالیا
* قطر - بحرین
در این روز ژاپن استرحت می کند

گروه B:
* کره شمالی - کره جنوبی
* امارات - عربستان
در این روز ایران استراحت می کند

روز سوم:
15 اکتبر 2008 - 24 مهر 1387:
گروه A:
* استرالیا - قطر
* ژاپن - ازبکستان
در این روز بحرین استرحت می کند

گروه B:
* کره شمالی - امارات
* ایران - کره جنوبی
در این روز عربستان استراحت می کند

روز چهارم:
19 نوامبر 2008 - 29 آبان:
گروه A:
* قطر - ژاپن
* بحرین - استرالیا
در این روز ازبکستان استرحت می کند

گروه B:
* امارات - ایران
* عربستان - کره جنوبی
در این روز کره شمالی استراحت می کند

روز پنجم:
11 فوریه 2009 - 23 بهمن 1387
گروه A:
* ازبکستان - بحرین
* ژاپن - استرالیا
در این روز قطر استرحت می کند

گروه B:
* کره شمالی- عربستان
* ایران - کره جنوبی
در این روز امارات استراحت می کند

روز ششم:
28 مارس 2009 - 8 فروردین 1388
گروه A:
* ژاپن - بحرین
* ازبکستان - قطر
در این روز استرالیا استرحت می کند

گروه B:
* ایران - عربستان
* کره شمالی - امارات
در این روز کره جنوبی استرحت می کند

روز هفتم:
اول آوریل 2009 - 12 فروردین 1388
گروه A:
* استرالیا - ازبکستان
* بحرین - قطر
در این روز ژاپن استرحت می کند

گروه B:
* کره شمالی - کره جنوبی
* امارات - عربستان
در این روز ایران استراحت می کند

روز هشتم:
6 ژوئن 2009 - 16 خرداد 1388
گروه A:
* قطر  -استرالیا
* ازبکستان - ژاپن
در این روز بحرین استرحت می کند

گروه B:
* امارات - کره شمالی
* کره جنوبی - ایران
در این روز عربستان استراحت می کند

روز نهم:
10 ژوئن 2009 - 20 خرداد 1388
گروه A:
* ژاپن - قطر
* استرالیا - بحرین
در این روز ازبکستان استرحت می کند

گروه B:
* ایران - امارات
* کره جنوبی - عربستان
در این روز کره شمالی استراحت می کند

روز دهم:
17 ژوئن 2009 - 27 خرداد 1388 
گروه A:
* بحرین - ازبکستان
* استرالیا - ژاپن
در این روز قطر استرحت می کند

گروه B:
* عربستان - کره شمالی
* کره جنوبی - ایران
در این روز امارات استراحت می کند.
کد مطلب 706648

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