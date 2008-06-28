تمرینات تیم فوتبال نوجوانان از امروز آغاز شد / شاگردان دوستی در راه روسیه

به گزارش خبرنگار مهر، دور جدید اردوی آماده سازی تیم فوتبال نوجوانان ایران پیش از سفر به روسیه از صبح امروز و با حضور 21 بازیکن در کمپ تیم های ملی آغاز شد.

برپایه این گزارش، طبق برنامه ریزی انجام شده بازیکنان دعوت شده به این اردو پس از 3 روز استراحت، ساعت 8 صبح خود را به مربیان تیم ملی معرفی و ساعت 10 نیز نخستین تمرین خود را در زمین چمن کمپ تیم های ملی برگزار کردند. همچنین تمرین بعد از ظهر هم ساعت 18 برگزار می شود.

این اردو به مدت 3 روز در کمپ تیم های ملی برگزار می شود و پس از آن شاگردان علی دوستی برای حضور در تورنمنت 8 جانبه نوجوانان در روسیه، صبح روز دوازدهم تیرماه به این کشور سفر می کنند. در این سفر طولانی کاروان تیم فوتبال نوجوانان پس از آنکه از تهران به روسیه سفر می کنند، از پایتخت روسیه راهی شهر یاکوب می شوند که حدود 6 ساعت با مسکو فاصله دارد.

شاگردان علی دوستی در گروه ب این مسابقات با تیم های نوجوانان اردن، چین و آمور رجیون روسیه همگروه هستند. همچنین در گروه الف این مسابقات که در شهر میرنی برگزار می شود، تیم های نوجوانان تایلند، یمن، ساخا و منطقه چیتا رجیان حضور دارند.