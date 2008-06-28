گروه ایران سخت است/ برای حضور در جام جهانی هر حریفی را شکست می دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دایی پس از انجام مراسم قرعه کشی مرحله نهایی مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی در قاره آسیا، گفت: گروه ایران سخت تر از گروه یک است اما ما برای صعود تمام تلاشمان را انجام می دهیم.

وی با بیان اینکه برای رسیدن نباید هیچ تیمی را دست کم گرفت، ادامه داد: ما در هر دیدار برای شکست حریفان به میدان می رویم تا با کسب امتیازات لازم بتوانیم بطور مستقیم به جام جهانی صعود کنیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان همچنین در مورد رویارویی مجدد با امارات خاطرنشان کرد: مطمئنا دیدار دوباره با امارات آسان نیست و در این مرحله بازی سخت تری را برابر این تیم پیش رو داریم.

دایی در پایان گفت: برنامه بسیار خوبی را برای آماده سازی تیم در نظر گرفته ایم تا با قدرت در این مسابقات به میدان برویم که این برنامه 14 روز دیگر با حضور تیم ملی در اردوی اسپانیا آغاز می شود.

تیم ملی فوتبال کشورمان در مرحله نهایی مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی در گروه B و با تیم های کره جنوبی، کره شمالی، عربستان و امارات همگروه است که در نخستین دیدار این مسابقات روز شانزدهم شهریورماه در ریاض به مصاف عربستان می رود.