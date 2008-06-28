باید مقابل تیم های بزرگ بازی کنیم / جزو تیم های مدعی آسیا هستیم

نناد نیکولیچ سرمربی تیم های فوتبال امید و جوانان ایران با بیان این مطلب به خبرنگار مهر افزود: تیم جوانان در مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا مقابل تیم های عربستان و ژاپن کار بسیار سختی پیش رو دارد و به منظور آمادگی برای حضور در این مسابقات باید دیدارهای تدارکاتی مناسبی را برابر تیم های مطرح و صاحب فوتبال دنیا برگزار کنیم تا بازیکنان ضمن کسب تجربه بین المللی، اعتماد بنفس و روحیه لازم برای رویارویی با تیم های بزرگ را بدست آورند.

نیکولیچ اضافه کرد: تیم جوانان در حال حاضر در مرحله ارزیابی و شناخت بازیکنانی که به تازگی به اردوی تیم ملی دعوت شده اند قرار دارد و درصدد هستیم با برگزاری اردوها و دیدارهای تدارکاتی مناسب، بهترین نفرات را برای تیم اصلی انتخاب کنیم.

وی با بیان اینکه خوشبختانه اغلب بازیکنان تیم جوانان درتیم های لیگ برترحضور دارند و صاحب تجربه مناسبی هستند، اظهار داشت: نفرات فعلی جزو بهترین بازیکنان رده جوانان فوتبال ایران هستند که از استعدادهای خوبی برای رشد و پیشرفت برخوردارند. قطعا با اجرای برنامه کامل آماده سازی تیم جوانان می توانیم جزو تیم های مدعی آسیا باشیم.

سرمربی تیم فوتبال جوانان با اشاره به پیشرفت تیم های فوتبال جوانان و نوجوانان کره جنوبی، ژاپن و عربستان در سالهای اخیر یادآور شد: این تیم ها بواسطه سرمایه گذاری مناسب، استفاده از مربیان بزرگ و در اختیار گرفتن امکانات لازم پیشرفت چشمگیری در سطح تیم های پایه داشته اند در حالیکه ایران تا 5 سال گذشته قهرمان آسیا بود اما به دلیل بی توجهی و بی برنامگی در این بخش جایگاه خود را از دست داد.

نیکولیچ تصریح کرد: تیم جوانان در حال حاضر صاحب استعدادهای خوبی در این رده است ومی تواند با برنامه ریزی مناسب بار دیگر در سطح فوتبال آسیا قدرت نمایی کند. تیم جوانان خود را برای صعود به جام جهانی آماده می کند و خوشبختانه فدراسیون فوتبال و شخص آقای کفاشیان نظارت ویژه ای بر روی تیم جوانان دارد. امیدوارم با حمایت های ایشان بتوانیم از تیم جوانان پشتوانه مناسبی برای تیم ملی بزرگسالان بسازیم.