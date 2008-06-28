56 مسجد در نوشهر و چالوس مرمت و بازسازی می شود

عیسی پورفرج در گفتگو با خبرنگار مهر در نوشهر اظهار داشت: برای مرمت و تعمیر هر مسجد، 10 میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شده که این رقم با توجه به نیاز اساسی به بازسازی و بهسازی این مساجد بسیار ناچیز است.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته نیز 59 مسجد و مکان مذهبی در این شهرستانها مرمت و بازسازی شد.

این مسئول یادآور شد: در حال حاضر بیشتر هزینه های مرمت و بازسازی مساجد بر دوش مردم بوده و اعتبارات تخصیصی دولت ناچیز است.

پورفرج بیان داشت: با توجه به گرانی مصالح ساختمانی از جمله سیمان، باید اعتبارات دولتی برای مرمت اماکن مذهبی افزایش یابد.

رئیس اداره اوقاف و امورخیریه نوشهر و چالوس ادامه داد: با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از مساجد و اماکن مذهبی منطقه قدمت بالایی دارند، تامین اعتبارات برای مرمت آنها ضروری است.

250 مسجد، 85 امامزاده و دو هزار و 500 رقبه در شهرستانهای نوشهر و چالوس وجود دارد.