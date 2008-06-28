تجربه موفق دفاع مقدس تجربه تلخی برای دشمنان ایران اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، مشاورعالی فرماندهی کل سپاه پاسداران، شب گذشته در مراسم سالگرد شهید ابراهیم رضوانی در لشت نشاء، افزود: تجربه مردم ایران در دفاع‌ مقدس و اتحاد و انسجام آنها برای پیروزی در این تهاجم گسترده و غافل‌ گیرانه بعد از انقلاب درسی بود برای همه کسانی که چشم طمع خود را به این سرزمین دوخته‌ بودند و نیز یک عامل بازدارنده برای آنهایی است که چنین نیت شومی دارند.

سردار همدانی همچنین با اعلام اینکه اتحاد و انسجام ملت ما نتیجه آموزه‌های دینی و تجربه ‌ای بود که در طول نهضت امام خمینی (ره) به دست آمده است، گفت: با توجه به این‌ که امروز هم دشمنان انقلاب اسلامی دست از توطئه برنداشته ‌اند ما برای مقابله با آنها و خنثی کردن این توطئه‌ها نیاز به اتحاد و وحدت داریم.

سردار همدانی اظهار داشت: محور اساسی منافع ملت ایران وحدت است و هر کسی که متعلق به این آب و خاک است با هر مذهب، قومیت و گرایش سیاسی می‌تواند حول این محور جمع شده و جامعه واحدی را تشکیل دهد.

مشاوره عالی فرماندهی کل سپاه در ادامه اتحاد مردم ما در دفاع‌ مقدس را منطق ظلم و ستم را باطل اعلام کرد و نشان داد اگر ملتی وحدت و انسجام داشته باشد می‌تواند مستقل از تمام وابستگی‌های دوران گذشته زندگی کند.

وی با اشاره به این‌که دفاع مقدس مردم را اصل قرار داد و آنها اساس و پایه کار شدند، گفت: هر دولتی که متکی به ملت باشد پیروز است و در غیر این صورت به طور قطع شکست خواهد خورد.

سردار همدانی در ادامه با تاکید بر لزوم توجه به تهاجم فرهنگی دشمنان، یادآور شد: مردم ما ملتی هوشیار و آگاه هستند همان‌طوری که در بحث انرژی هسته‌ای اجازه ندادند که دشمنان خدشه‌ای در وحدت آنها ایجاد کنند و به طور قطع در مقابل حمله فرهنگی نیز آگاه و هوشیار خواهند بود.