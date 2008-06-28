جشنواره فیلم کودک در ایستگاه پایانی

به گزارش خبرنگار مهر، "جام جم" در صفحه رسانه می‌پردازد به معرفی برگزیدگان جشنواره فیلم کودک همدان، حرف‌های قائم مقام صدا و سیما، نمایش موفق فیلم "به همین سادگی" در جشنواره مسکو، برگزاری اولین هفته فیلم مستندسازان خوزستان و اخبار کوتاه. گفتگو با امیرحسین مدرس مجری برنامه "چراغ خاموش" در صفحه رادیو و تلویزیون، ادامه تصویربرداری مجموعه "جستجوگران"، نگاهی به برنامه "نگاهی به مطبوعات جهان" و معرفی برنامه‌های امروز شبکه‌های صدا و سیما در صفحه بخوانید و ببینید آمده است.



"ایران" در صفحات فرهنگ و هنر می‌پردازد به مطلبی درباره بازآفرینی جدید از کمیک استریپ "هالک"، یادداشتی بر انیمیشن "راتاتویی"، نقدی بر فیلم "انعکاس" و مطلبی درباره برنامه‌های ترکیبی شبکه چهار. معرفی برگزیدگان جشنواره فیلم کودک همدان، اجرای ارکستر رودکی در فرانسه، حرف‌های داور یونانی جشنواره کودک، استقبال از "به همین سادگی" در جشنواره مسکو، معرفی برگزیدگان نمایشنامه‌خوانی نیاوران و اخبار کوتاه در صفحه پایانی کار را تمام می‌کند.



"همشهری" در صفحه سینما می‌پردازد به مطلبی درباره تاریخچه سینمای کودک و نوجوان ایران و یادداشتی درباره وضعیت این سینما. معرفی برگزیدگان جشنواره فیلم کودک، اعلام برگزیدگان جشنواره نمایشنامه‌خوانی نیاوران، یادداشتی از وحید موسائیان درباره جشنواره فیلم کودک و اخباری کوتاه از ناصر تقوایی، میکائیل شهرستانی، ابوالفضل جلیلی، داریوش مهرجویی و ... در صفحه ادب و هنر منعکس شده است.



"اعتماد ملی" در صفحه ادب و هنر می‌پردازد به مراسم نکوداشت هوشنگ مرادی کرمانی، اجرای ارکستر فیلارمونیک تهران به رهبری نادر مشایخی، نقد مثبت منتقد ورایتی بر فیلم "به همین سادگی"، گفتگو با نادره حکیم‌الهی مجسمه‌ساز، گپی با کمال تبریزی، یادداشتی درباره هیئت مدیره جدید خانه سینما، روی پیشخوان، تازه‌ها و اخبار کوتاه از سینما.



"اعتماد" در صفحه پایانی می‌پردازد به آغاز نمایش دومین انیمیشن اکران تابستان 2008، انتقاد محمود دولت‌آبادی از بی‌توجهی غرب به فرهنگ امروز ایران، یک فیلم جدید از رومن پولانسکی، آخرین فیلم کوپولا در آرژانتین، تقوایی در تدارک نمایشگاه عکس و اخبار کوتاه.



"حیات نو" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به گفتگو با استن وینستون اسطوره جلوه‌های ویژه و چهره‌پردازی، تحریم جشنواره‌های سینمایی ایتالیا و اخبار کوتاه. نقدی دیرهنگام بر فیلم "دایره زنگی"، برگزاری هفتمین بی‌ینال نگارگری، درباره آخرین نقش‌آفرینی هیث لجر، نامه خیام و گنجی درباره حراج وسایل مرحوم شاملو و اخباری کوتاه از مهرجویی و تقوایی در صفحه پایانی آمده است.



"جوان" در صفحه پایانی می‌پردازد به همایش سراسری هیئت رزمندگان اسلام، تجلیل از خادمان قرآن، یادداشتی درباره برنامه‌های گفتگومحور سیما به نقل از مهر، فرهنگ و هنر در هفته‌ای که گذشت و اخبار کوتاه.



"کارگزاران" در صفحه تئاتر می‌پردازد به گفتگو با علی‌اکبر علیزاد مترجم و کارگردان نمایش "چهار قطعه از ساموئل بکت"، مروری بر نمایشنامه‌نویسان دهه 90، ادامه گفتگو با علی سرابی و اخبار کوتاه. اختتامیه جشنواره فیلم کودک همدان، چند یادداشت و اخبار کوتاه در صفحه پایانی کار را تمام می‌کند.