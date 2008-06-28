رئیس سازمان سنجش به مهر خبر داد: اعلام نتایج کنکور دردهه اول مرداد/ اثر انگشت جایگزین کارت کنکور می شود

دکتر عبدالرسول پورعباس در گفتگو با خبرگار مهر افزود: از سال آینده کارت ورود به جلسه آزمون حذف و اثر انگشت و شماره کارت ملی جایگزین آن می شود. در واقع در هنگام ثبت نام از داوطلبان اثرانگشت گرفته می شود. این اثر انگشت در زمان آزمون با اثر انگشت ثبت نام تطبیق داده می شود.

وی اظهار داشت: این طرح در یکی از آزمونهای سازمان سنجش که در تابستان امسال برگزار می شود به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد و در صورت موفقیت در سال آینده اجرا خواهد شد.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به برگزاری کنکور گروههای آزمایشی هنر و ریاضی و فنی گفت: آزمون این گروهها بدون مشکل برگزار شد و پاسخنامه های داوطلبان این گروهها وارد قرنطینه شده است. امسال گیت نیز برای برقراری بیشتر امنیت در هنگام آزمون مورد استفاده قرار گرفت که در صورت مثبت بودن این امر در سال آینده به طور جامع تر استفاده خواهد شد.

وی افزود: همچنین فردا صبح افرادی که در قرنطینه سازمان سنجش فعالیت می کردند طی مراسمی از قرنطینه خارج می شوند.

کنکور سراسری با رقابت بیش از یک میلیون و سیصد هزار نفر از روز گذشته در سراسر کشور آغاز شد و فردا به پایان می رسد.