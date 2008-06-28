گزارش مهر از حاشیه های کنکور 87 در برخی حوزه های برگزاری آزمون

به گزارش خبرنگار مهر، برخی حاشیه های کنکور سراسری سال 1387 و بازدید معاون اول رئیس جمهور از برخی حوزه های کنکور در ذیل آمده است:

* حضور پدران و مادران در دربهای خروجی حوزه های کنکور و نیایش و درخواست از پروردگار برای موفقیت فرزند از حاشیه های کنکور سراسری است.

* کیفیت برخی حوزه های مربوط به آموزش و پرورش پایین است و به نظر می رسد همکاری با سازمان تربیت بدنی در برگزاری کنکور می تواند به بهبود حوزه های کنکور کمک کند.

* بخشنامه ای شده است تا مراقبین حوزه های مختلف کنکور علاوه بر حق الزحمه ای که برای مراقبت از آزمون دریافت می کنند، از اضافه کاری نیز برخوردار شوند.

* یکی از مراقبین کنکور با اظهار گله مندی از حق الزحمه مراقبان خواستار توجه ویژه به دستمزد مراقبان پرتلاش در روزهای کنکور شد. وی گفت: برای هر جلسه کنکور 7 تا 8 هزار تومان دریافت می کنیم. امسال به رئیس دانشگاه نیز اعلام کرده اند در صورت برگزاری مطلوب آزمون می تواند 15 ساعت اضافه کاری به این مبلغ اضافه کند که این امر هم بسته به نظر دانشگاه است و حتمی نیست.

* ممنوعیت استفاده از موبابل هم از سوی داوطلبان و هم عوامل اجرایی در نقاط مختلف حوزه های کنکور با نصب اطلاعیه هایی مورد تاکید قرار گرفته بود.

* برخی داوطلبان به دلیل استرس یا مشکل تغذیه دچار مشکل می شدند.

* برخی دانشگاههای کشور برای حل مشکل رفت و آمد داوطلبان از درب ورودی تا حوزه امتحان وسیله نقلیه در نظر گرفته بودند.

* رئیس سازمان سنجش از تردد وسایل نقلیه در مقابل درب حوزه کنکور در دانشگاه شهید بهشتی جلوگیری کرد تا با ورود وزیر علوم و معاون اول رئیس جمهور تمرکز داوطلبان از بین نرود.

* گفته می شود سال گذشته حدود 5000 موبایل در حوزه دانشگاه شهید بهشتی از داوطلبان اخذ و پس از آزمون تحویل آنها شده است اما امسال با توجه به اطلاع رسانی صحیح این تعداد به 200 تا 300 موبایل کاهش یافته است.

* معاون اول رئیس جمهور پس از صحبت با معلول جسمی که روی ویلچر نشسته بود تاکید کرد که زمان آزمون این داوطلبان نیز باید مانند سایر معلولان بیشتر از داوطلبان عادی اما کمی کمتر از داوطلبان معلول باشد.

* دفترچه های با خط بریل نیز برای داوطبان منتشر شده بود تا نابینایان بتوانند از آن استفاده کنند. افرادی از دانشکده توانبخشی 12 روز قبل از کنکور به قرنطینه می روند تا سوالات را به صورت بریل آماده کنند. این افراد هم اکنون در قرنطینه هستند.

* استفاده از دفترچه های کنکور با درشتنمایی ویژه نیز برای داوطلبان کم بینا در حوزه داوطلبان معلول قابل توجه بود.

کنکور سراسری 3 گروه آزمایشی برگزار شده و کنکور گروه آزمایشی زبان عصر امروز و علوم انسانی فردا صبح برگزار می شود.