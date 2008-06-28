اسفندیار مبتکرسرابی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نشست روز چهارشنبه انجمن کتابخانه های عمومی کرج گفت: در این نشست که با حضور شهردار و در دفتر فرماندار (رئیس انجمن) برگزار شد، ساخت یک کتابخانه مجهز و وسیع به عنوان کتابخانه مرکزی کرج به تصویب اعضا رسید. با ساخت این کتابخانه کرج صاحب بزرگ ترین کتابخانه خود تاکنون خواهد شد. قرار شد اعتبار مورد نیاز برای این پروژه از یکی از دو ردیف بودجه ای اعتبارات سفر ریاست جمهوری یا شورای برنامه ریزی شهرستان کرج تامین شود.

وی افزود: همچنین قرار شد بحث بدهی های نیم درصدی سال گذشته و سال جاری شهرداری کرج به کتابخانه های عمومی در جلسه بعدی انجمن که به همین منظور در دفتر شهردار برگزار خواهد شد، به طور جدی پیگیری شود.

مدیرکل امور کتابخانه های عمومی استان تهران از ساخت چندین باب کتابخانه عمومی تا پایان سال جاری خبر داد و اضافه کرد: در چند نشست اخیر انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان های استان از جمله رباط کریم، اشتهارد و شهریار آغاز عملیات ساخت تعدادی کتابخانه در آینده نزدیک مصوب و مقرر شد دو کتابخانه عمومی توسط شهرداری رباط کریم و بابت بدهی های نیم درصدی به انجمن این شهر در دو بوستان آن ساخته شود. 100 میلیون تومان برای این آغاز عملیات اجرایی این کتابخانه ها اختصاص می یابد و 40 میلیون تومان نیز برای تجهیز آنها کنار گذاشته شده است. همچنین یک کتابخانه در بخش گلستان این شهر ساخته می شود.

مبتکرسرابی گفت: در 25 تیرماه امسال کتابخانه نسبتاً بزرگی هم در یکی از بخش های شهریار به نام فردوسی افتتاح می شود. با توجه به پروژه های در حال ساخت و طرح های آتی در حوزه کتابخانه ها، ما بسیار امیدواریم تا پایان سال جاری دست کم 30 کتابخانه عمومی در روستاها و 10 کتابخانه را در شهرهای استان تهران بهره برداری کنیم.