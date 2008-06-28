آزمون کنکور گروه آزمایشی علوم انسانی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون سراسری سال 1387 برای داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی با رقابت 458 هزار و 842 نفر و برای داوطلبان زبانهای خارجی با رقابت 146 هزار و 653 نفر روز گذشته در 386 شهرستان مختلف کشور به طور همزمان در حوزه های امتحانی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و آموزش و پرورش برگزار شد.

کنکور گروههای آزمایشی ریاضی و فنی و هنر نیز در اولین روز برگزاری آزمون با رقابت 317 هزار و 905 نفر در گروه ریاضی و 66 هزار و 533 در گروه هنر برگزار شد.

در آزمون سراسری امسال یک میلیون و 344 هزار و 978 نفر شرکت می کنند و از این تعداد در حدود 600 هزار نفر وارد دانشگاه می شوند.