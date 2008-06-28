گفتگوی مهر با معاون اول رئیس جمهور: تشریح وظایف کمیسیون علمی دولت / معرفی دستاوردهای علمی در سال جاری

پرویز داوودی در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد کمیسیون علمی دولت گفت: کمیسیون علمی دولت برای پیشبرد بهتر اهداف علمی و فناوری کشور تشکیل شده است و جلسات آن به طور منظم برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: اعضای دولت که در این کمیسیون فعالیت می کنند وظیفه دارند برای تحقق نوآوری و شکوفایی تلاش کنند. این کمیسیون نقش اساسی در ساماندهی بودجه های متمرکزی دارد که این بودجه ها از سوی دستگاهها باید صرف پژوهش و فناوری شود. البته وزارت علوم، وزارت بهداشت و حتی وزارت جهاد کشاورزی با مدیریت خود بودجه های پژوهشی را در دانشگاهها یا پژوهشکده ها و پژوهشگاهها هزینه می کنند اما سایر دستگاههای برای هدفمند شدن پژوهش و هزینه بودجه های پژوهشی باید با هماهنگی به این امر بپردازند.

معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد امکان موازی کاری معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت علوم گفت: یکسری فعالیتهای مبتنی بر فناوری های جدید در کشور اتفاق می افتد مانند نانو، بیو، تولید داروهای خاص و ... که زیر نظر وزارت علوم، وزارت بهداشت و یا نهاد انجام می شود. برای اینکه این فعالیتها متمرکز و غیرپراکنده انجام شوند معاونت علمی ریاست جمهوری ایجاد شد و در این راستا گام برداشت.

وی اضافه کرد: در واقع معاونت علمی ریاست جمهوری ساماندهی فعالیتهای پژوهشی این مراکز را انجام می دهد و در استای اهداف فناوری کشور پیش می برد. اما وزارت علوم فعالیتهای پژوهشی خود در سطح کشوری را انجام می دهد و کماکان نیز به فعالیت خود در این زمینه می پردازد.

داوودی به مهر گفت: در واقع وزارت علوم امور مربوط به فعالیتهای پژوهشی در سطح کشور را برعهده دارد اما معاونت علمی بیشتر بر روی فناوریهای برتر و رشته های نو برنامه ریزی می کند. البته باید تمهیداتی نیز اندیشید تا این اهداف با سرعت بیشتری اجرا شوند.

معاون اول رئیس جمهور از تلاشهای وزارت علوم و شخص وزیر در معرفی دستاوردهای پژوهشی این وزارتخانه در هیئت دولت تقدیر کرد و گفت: با توجه به اینکه سی امین سالگرد پیروزی انقلاب را در پیش رو داریم با همت وزارت علوم دستاوردهای علمی کشور معرفی می شوند. در واقع وزارت علوم مجموعه فعالیتهای پژوهشی و فناوری و نتایج حاصل تلاش دانشمندان را اعلام می کند.

وی اضافه کرد: وزیر هر هفته یا دو هفته یکبار فعالتیهای پژوهشی و فناوری و دستاوردهای علمی کشور را در هیئت دولت ارائه می کند.