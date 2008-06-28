به گزارش خبرنگار مهر، رضا درمنش ساخته نشدن فیلم یا مستند درباره شهید چمران را نتیجه کارشکنی یکی از مدیران ارشد رسانه ملی دانست و گفت : از آنجا که بسیار علاقمند بودم این کار را بکنم در آغاز ریاست مهندس ضرغامی طرح موضوع کردیم. ولی متأسفانه با کارشکنی یکی از مدیران ارشد سازمان آنقدر با من بازی شد که از آن پروژه مأیوس شدم.
* دور جدید کنسرتهای محمدرضا شجریان در تهران حاشیههای پررنگ و برجسته داشت. فروش بلیتهای کنسرت از طریق اینترنت تجربهای ناموفق بود و بسیاری از خریداران نتوانستند بلیت خود را دریافت کنند. این مسئله با فروش غیرقانونی به روش بازار سیاه تا حدودی حل شد اما در اجرای اولین شب اجرا، قطع برق کنسرت را به تأخیر انداخت.
کنسرت سال گذشته استاد شجریان و گروه شهناز
البته این کنسرت از قبل از شروع نیز حواشی خاص داشت که از آن جمله میتوان به دعوت نکردن از خبرنگاران و فروخته نشدن بلیت به مراکزی چون معاونت هنری ارشاد و نهادهای مرتبط با موسیقی اشاره کرد. البته اعتراض رسانهها جواب داد و نشست مشترک مطبوعات و محمدرضا شجریان با خبرنگاران برگزار شده و به تعامل نسبی انجامید.
* با وجود اعلام قبلی مدیران تئاتر مبنی بر خاتمه فاز اول بازسازی تئاتر نصر در اوایل تابستان، اجرای این پروژه متوقف شده است. حسین پارسایی در این خصوص گفت: به دلیل نرسیدن بودجه کار بازسازی تئاتر نصر بر اساس برنامه به مرحله اجرایی نرسید و هنوز تأمین اعتبار نشده است. اما کیومرث مرادی مدیر پروژه ترجیح داد در این زمینه صحبت نکند.
* هفته گذشته حراج وسایل شخصی مرحوم شاملو حاشیهسازی کرد. در حالی که پارسال از منتفی شدن این حراج و راهاندازی موزهای به نام شاملو خبر داده شده بود، این مزایده برگزار شد و سیاوش شاملو کل اجناس را با 550 میلیون تومان خرید. جدا از وسایل شاملو، انتشار آثار این شاعر نیز با چالشهایی روبرو بوده که چندی پیش آیدا همسر شاعر خواستار تنفیذ سرپرستی قانونی آثار مرحوم شاملو شد.
* مجتبی راعی که در حال ساخت فیلم "پله پله تا ملاقات شیطان" درباره زندگی خفاش شب قاتل زنجیرهای معروف است، معتقد است بازسازی جزئیات این حادثه برای تماشاگر غیرقابل تحمل است. راعی گفت: این فیلم کاری خاص است که اگر بخواهیم بازسازی جزء به جزء داشته باشیم برای تماشاگر قابل تحمل نیست پس طبعاً از راههای دیگر استفاده میکنیم.
* حجت علیخانی کارگردان تله تئاتر "کنار شیر آتشنشانی" دستمزدهای عوامل تله تئاتر را بسیار پائین دانست و گفت: برای اولین بار بود که در یک تئاتر تلویزیونی به عنوان کارگردان هنری کار میکردم و متوجه شدم دستمزدها در این عرصه حتی پائینتر از تئاتر صحنهای است.
* نشست تابستانی معاونت سیما و مدیران شبکههای تلویزیونی با حاشیههایی همراه و در نوع خود جالب بود. اقبال واحدی که مجری مراسم بود، گفت: بیشتر مردم مدیران را نمیشناسند و سئوالات متعدد مدیریتی را از من میپرسند. خواهشم این است که با چاپ عکسهای مدیران آنها را بیشتر به مردم بشناسانید.
وی همچنین در ادامه با زبان طنز از مدیران شبکه دو و سه انتقاد کرد. نکته جالب دیگر این نشست پیامکبازی مدیران شبکهها در طول سخنرانی معاونت سیما بود. به علاوه حاضران در جلسه اگر بلوتوث تلفن همراه خود را روشن میکردند میتوانستند نام مدیران حاضر را بر صفحه تلفن همراه خود ببینند. در این نشست مدیر شبکه چهار سیما هم حضور نداشت.
* کارکنان رادیو و تلویزیون فرانسه هفته گذشته در مخالفت با برنامههای برآورد بودجه رادیو و تلویزیونهای دولتی این کشور اعتصاب کردند. همچنین طبق برنامههای اعلام شده از سال آینده انجام تبلیغات در تلویزیونهای دولتی بعد از ساعت 20 ممنوع میشود و از ژانویه 2012 به طور کلی تبلیغات از برنامهها حذف میشود.
* روزنامه جوان هفته گذشته با انعکاس مطلبی انتقادی درباره برنامه "مثلث شیشهای" نوشت: مثلث از اصلیترین نمادهای یک گروه فراماسونری است که زیر پای مجری و مهمان قرار دارد و شیطانپرستان نیز آن را به عنوان نماد خود برگزیدهاند. هرم نیز اصلیترین نماد شیطانپرستان و فراماسونهاست. رنگ قرمز و ترکیب آن با زرد نیز از اصلیترین نماد این گروههاست. برنامه "مثلث شیشهای" شب گذشته در سی و پنجمین قسمت پخش خود با مخاطبان خداحافظی کرد و رشیدپور بهتر دانست جای برنامهاش را یک برنامه سرگرمکننده پر کند که بتواند تابستان را گرمتر کند. وی همچنین به طور تلویحی از انتقادناپذیری برخی گله کرد.
* فیلم سینمایی "ملک سلیمان" این بار به دلیل بیماری مدیر فیلمبرداری متوقف شد. این پروژه که به کارگردانی شهریار بحرانی در حال فیلمبرداری است و بیش از 70 درصد کار انجام شده، از هفته گذشته به دلیل بیماری حمید خضوعی ابیانه متوقف شده است. این پروژه زمستان گذشته به دلیل مشکلات مالی و همچنین شرایط آب و هوایی مقاطعی را در تعطیلی بسر برد.
* رئیس دیوان عدالت اداری به عدول نکردن از مجوزهای صادر شده برای نشر کتاب و فیلم تأکید کرد. آیتالله رازینی درباره ساخت فیلم بر اساس مجوز صادر شده و اجازه ندادن به اکران همان فیلم گفت: باید به این قضیه نگاهی جامع داشته باشیم. اصل بر این است وقتی به کسی مجوز دادیم، حرفمان را پس نگیریم زیرا موجب بیاعتمادی مردم میشود.
* علی معلم نایب رئیس هیئت مدیره خانه سینما توقع خود را از رئیس و اعضاء کمیسیون فرهنگی دوره هشتم مجلس شورای اسلامی جهتیابی کلی فرهنگی و پرهیز از ورود به فضای نقادی فرهنگی هنری دانست و افزود: توقعی که از اعضاء کمیسیون فرهنگی مجلس میرود جهتیابی کلی فرهنگی است که متاسفانه این روزها به سلایق افراد مختلف تقسیم میشود.
کاراکتر مسعود شصتچی در آگهی تجاری
* مهران مدیری در واکنش به پخش آگهیهای تجاری یک شرکت که در آن از چهره او و کاراکتر مسعود شصتچی استفاده شده از این شرکت شکایت میکند. وی در این باره گفت: این شرکت از من و تهیهکنندگان مجموعه "مرد هزارچهره" اجازهای بابت این تبلیغات نگرفته و نمیدانم چطور به خود جرأت پخش این آگهی را از تلویزیون را داده است.
* علیرضا افخمی نویسنده فیلمنامه مجموعه رمضانی شبکه اول هفته گذشته را در قهر گذراند. افخمی که سه قسمت از "برزخ" به کارگردانی سیرس مقدم را نوشته بود، پس از رد شدن متنهایش از سوی شبکه چند روز با این پروژه قهر کرد. اما مدیران و تهیهکننده و کارگردان بالاخره توانستند رضایت او را جلب کنند. افخمی هم با شرط و شروط حاضر به ادامه همکاری شده است.
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