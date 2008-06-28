استارت پرسپولیس با بازیکنان گمنام / حضور دو بازیکن جدید

به گزارش خبرنگار مهر، در این تمرین که با حضور 12 بازیکن برگزار شد، بیشتر نفرات فصل گذشته تیم فوتبال پرسپولیس غایب بودند و تنها چهره سرشناس حاضر در این جمع سپهر حیدری بود.

از بازیکنان جدید تیم فوتبال پرسپولیس نیز محمد منصوری و علیرضا محمد در تمرین امروز سرخپوشان حضور داشتند. سایر بازیکنان نیز نفراتی گمنام بودند که در جمع آنها تنها علیرضا حقیقی و نبی الله باقری ها نفراتی شناخته شده بودند.

بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس در ابتدای حضور خود در مجموعه ورزشی انقلاب به سالن سنجش آکادمی ملی المپیک رفتند و سپس در محوطه باز آکادمی زیر نظر پرویز کماسی به دویدن پرداختند. در ادامه نفرات حاضر در تمرین مطابق برنامه مربیان به مرور کارهای بدنسازی پرداختند.

داریوش مصطفوی با حضور در محل تمرینات تیم دقایقی برای بازیکنان صحبت کرد، ضمن اینکه افشین پیروانی و احمد رضا عابدزاده نیز پیش از آغاز تمرین مواردی را با بازیکنان در میان گذاشتند.

داریوش مصطفوی پیش از آغاز تمرین با افشین پیروانی بصورت خصوصی گفتگو کرد.