منادی در این باره به خبرنگار مهر گفت: این فیلم را بر مبنای فیلمنامه خودم و به تهیهکنندگی نادر مقدس برای شبکه اول می سازم. کد تولید را دریافت کردیم و به زودی پیش تولید را آغاز میکنم. داستان روایتگر یک زن و مرد است که در یک شرایط خاص قرار می گیرند و ...
وی در ادامه افزود: گرچه موضوع "سایه" تکراری است، اما سعی کردم از یک زاویه تازه به آن نگاه کنم تا برای بینندگان هم جذاب باشد. از سال 85 درگیر فیلمنامه بودم و هم اکنون نیز در حال بازنویسی آن هستم. در این دو سال کارهای دیگری در کنار نگارش فیلمنامه "سایه" انجام دادم. فیلم "پایان راه" من هم در رسانههای تصویری توزیع شده است.
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