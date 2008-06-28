کتابخوان پولدار نیست، پولدار کتابخوان نیست؛ پرفروشهای کتاب در هفته گذشته

تهران؛ بیشترین فروش ما در زمینه روان شناسی بوده است

بابک ثانی خانی فروشنده کتابفروشی انتشارات آبی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آنچه در هفته گذشته در ادبیات داستانی مورد استقبال قرار گرفته، بیشتر داستان های ایرانی بوده است؛ کتاب هایی چون "رازی در کوچه ها" نوشته فریبا وفی (نشر مرکز) و "روی ماه خداوند را ببوس" مصطفی مستور (نشر مرکز) و البته در این میان کتاب "بازی آخر بانو" نوشته بلقیس سلیمانی (نشر ققنوس) هم هنوز مورد استقبال قرار می گیرد.

وی ادامه داد: البته بیشترین فروش ما در زمینه روان شناسی بوده است که کتاب هایی نظیر "چهار اثر از فلورانس اسکاولیشن" (نشر پیکان)، "از دولت عشق" اثر کاترین پاندر (نشر روشنگران)، "آموزش یوگا در 28 روز" ریچارد هیتلمن (نشر اردیبهشت) و کتاب "راز" نوشته راندا برن فروش خوبی داشته اند. پس از آن، کتب ادبیات داستانی و تاریخی قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: در زمینه ادبیات خارجی کتاب پرفروش خاصی نداشتیم که بتوانیم نام ببریم. ولی در کتاب های تاریخی، آثاری نظیر "از سپیده تا شام" (خاطرات کیان کاتوزیان) و "خاطرات پل برمر" (اولین حاکم آمریکایی عراق) از نشر آبی و کتاب "در آینه تاریخ " نوشته خسرو شاکری (نشر اختران) مورد توجه هستند که البته مخاطبان این دسته از کتاب ها غالبا افراد مسن و میانسال را تشکیل می دهد.

ثانی خانی در پایان گفت: فروش کتاب های ما متغیر است. در مناسبت ها فروش خوبی داریم ولی در حال عادی وضعیت معمولی است. ما در زمینه فروش مجلات هم مجلات خوبی مثل "بخارا" و "نقد و بررسی کتاب تهران" را داریم که این مجلات مخاطبان خود را دارند. به طور کلی استقبال از کتاب در فصل تابستان کاهش می یابد.

کتابخوان پولدار نیست، پولدار هم کتابخوان نیست

مفیدی فروشنده کتابفروشی پارت در تهران گفت: کتابخوان پولدار نیست، پولدار هم کتابخوان نیست، پیدا کنید پرتقال فروش را. وقتی همه چیز گران می شود مردم برای اینکه زندگی خود را بگذرانند قوت لایموت را که حذف نمی کنند، کتاب را حذف می کنند.

وی ادامه داد: من الان مشغول جمع زدن بدهی هستم. اینجا کسی کتاب نمی خرد تا من بتوانم از پرفروش ها بگویم. در این کتابفروشی تنها کتاب های هنری فروخته می شود که آنها را هم نمی خرند.

مفیدی در پایان گفت: در یک کلام ما بدهکاریم.

رمان های عامه پسند و روان شناسی های مبتذل ایرانی و خارجی خریدار دارد

طوسی از فروشنده های کتابفروشی کارنامه نیز گفت: ما فروش خوبی نداریم. فروش ما عمدتا منحصر به کتاب های عامه پسند و رمان های عاطفی کشورهای دیگر است. کتاب های سیمین شیردل و فتانه حاج سید جوادی خوب استقبال می شوند. البته دیگر خواننده های ما که خاص و کم تعدادند کتاب هایی از ادبیات فرانسه و آمریکای لاتین را خوب می خوانند؛ مثلا کتاب "میرا" اثر کریستوفر فرانک ترجمه لیلی گلستان (نشر بازتاب نگار) مورد استقبال بوده است.

سلینجر و نادر ابراهیمی پرفروش

فرشته سنگری مسئول فروش کتابفروشی شهرکتاب بوستان به خبرنگار مهر گفت: بیشتر فروش ما در زمینه ادبیات داستانی بوده و از کتاب "نغمه غمگین " جی. دی. سلینجر (نشر نیلا) 25 نسخه فروخته ایم. کتاب "هفته ای یه بار آدم رو نمی کشه" از همین نویسنده و ناشر هم در 20 نسخه به فروش رسید. از رمان "ساحره پورتوبلو" نوشته پائولو کوئیلو ترجمه آرش حجازی (نشر کاروان) 15 نسخه، "کافه پیانو" نوشته فرهاد جعفری (نشر چشمه) 10 نسخه، "مردی که گورش گم شد" اثر حافظ خیاوری (نشر چشمه) 15 نسخه و "چهل نامه کوتاه به همسرم" نوشته نادر ابراهیمی (نشر روزبهان) 30 نسخه فروش داشتیم.

سنگری کتاب های روان شناسی را در رتبه بعدی فروش دانست و گفت: کتب روان شناسی مثل "راز" نوشته راندا برن و "قانون جذب" از مایکل لوسیر (نشر درسا) از کتاب های مورد استقبال هفته جاری بودند.

وی همچنین از کتاب تاریخی "داریوش و ایرانیان" نام برد و گفت: این کتاب نوشته والتر هینتس با ترجمه پرویز رجبی (نشر ماهی) است که با وجود آنکه قیمت آن 15000 تومان است اما هفته جاری هشت نسخه از آن فروخته شده است.

از صفر داریم تا 18 سال

پویا معتمد مسئول بخش فروش کتابهای کودک شهرکتاب بوستان نیز به خبرنگار مهر گفت: این روزها سرمان خیلی شلوغ است. گروه های سنی متفاوتی مراجعه می کنند و شاید نتوان آمار دقیقی از میزان فروش داد اما ما از صفر داریم تا 18 سال.

وی ادامه داد: در بخش کودکان کتاب های "قصه های شیرین جهان"، "چهل و چهار قصه" نوشته هانس کریستین اندرسن، "قصه های شب" نوشته برادران گریم و "فسقلی ها" اثر تونی کراست همگی از انتشارات بنفشه فروش خوبی داشته اند.

معتمد همچنین از کتاب های نوجوان نام برد و گفت: کتاب های هری پاتر نوشته جی کی رولینگ (نشر تندیس) و "نبرد با شیاطین" اثر وارن شان (نشر بنفشه) هم در هفته گذشته مورد استقبال بودند.

وی اضافه کرد: هر چند این کتاب ها از سوی ناشران مختلفی به چاپ رسیده است اما دو ناشری که نام برده شد فروش بیشتری داشته اند.

قزوین؛ کتابخوان های دائمی که به ما مراجعه می کنند 10 نفر هم نیستند

علیرضا ادیب مجابی از مسئولین کتابفروشی ادیب در قزوین به خبرنگار مهر گفت: کتابخوان های حرفه ای که مدام به ما مراجعه کنند و کتاب بخرند 10 نفر هم نیستند و از این 10 نفر 5 نفر از آنها به ادبیات داستانی علاقمندند.

وی افزود: هر چند که تعداد مراجعه کنندگان ثابت ما اندک هستند اما به طور کلی در ژانر ادبیات داستانی و روان شناسی فروش بدی نداریم.

ادیب مجابی در ادامه، کتاب "موج ها" اثر ویرجینیا وولف با ترجمه مهدی غبرایی (نشر افق) و آثار پائولو کوئیلو را از کتاب های پرفروش خود دانست و افزود: البته در زمینه روان شناسی هم "چهار اثر از فلورانس اسکاولشین" (نشر پیکان) مورد استقبال بوده است.

ادیب مجابی درباره کتاب های تاریخی نیز گفت: کتاب تاریخی خیلی مخاطب ندارد چون خوب چاپ نمی شود ولی افرادی که برای این نوع آثار مراجعه می کنند معمولا افراد مسن و میانسال هستند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ما چون لوازم تحریر و پوستر هم در کتابفروشی داریم فصل فروشمان بیشتر در پاییز است و تابستان و زمستان و بهار به ترتیب در رده های بعدی قرار می گیرند؛ اما اگر بخواهیم فقط فروش کتاب را بررسی کنیم در دو فصل تابستان و پاییز فروش بهتری داریم.

شیراز؛ حوصله خواننده ها کم شده است

امیر فرمانیه مسئول فروشگاه کتاب آریانا در شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حوصله خواننده ها کم شده و داستان های فانتزی و یا خلاصه ای از اشعار سعدی و مولانا فروش خوبی دارند. البته کتاب های روان شناسی و حتی فلسفه همچنان مشتری خود را دارند. بطور کلی بیشترین فروش ما در حوزه های ادبیات، سینما و شعر است.

فرمانیه اضافه کرد: متاسفانه در زمینه ادبیات، فروش ما بیشتر روی آثار و نام های مشهور می چرخد. انگار مردم از نویسندگان ایرانی فقط هدایت، آل احمد و دولت آبادی را می شناسند و هنوز کتابهای آنها بیشتر مورد توجه قرار دارد.

وی افزود: از وقتی که کتاب هایی مثل مجموعه آثار هدایت، آل احمد و صمد بهرنگی از نمایشگاه کتاب جمع آوری شد آثار آنها بسیار مورد توجه واقع شده اند. مخاطب عام معمولا آثار نویسندگان جدیدتر را نمی شناسد چرا که به نام ها توجه می کند. آنها حتی فقط شعر شعرای مشهوری مثل سهراب و فروغ را می خوانند. از میان کلاسیک ها نیز آثار کلاسیک بیشتر جنبه تزئینی پیدا کرده است. می توان گفت این روزها آثار کلاسیک مثل حافظ و مولانا و... انگار برای خواندن نیستند، فقط نفیس اند و بعضی ها مراجعه می کنند تا مثلا کتابی با جلد قهوه ای خریده باشند.

وی در ادامه گفت: 10 مشتری خوب بهتر از 100 مشتری بد است. ما هم مخاطبان خودمان را داریم و البته هر کالایی مخاطب خودش را دارد.

فرمانیه تصریح کرد: فروش کتاب های تاریخی خصوصا آثاری درباره ایران باستان و یا تاریخ ایران و هخامنشیان و... از کتاب هایی هستند که در فصل تابستان به علت آمدن گردشگران مورد استقبال قرار می گیرد و فروش بالایی دارد. در زمینه مجلات نیز رودکی، گلستانه طرفداران خود را دارند. البته اگر مجله "هفت" هم از توقیف دربیاید مطمئنا فروش خوبی خواهد داشت.

همدان؛ چند سال است که کتاب خوبی چاپ نمی شود

فاطمه سلیمانی (نصیری) مسئول کتابفروشی ایران زمین در همدان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مراجعین ما کتاب های تازه می خواهند ولی ما اثر تازه ای که خوب باشد نداریم و این اتفاق چند سالی است که افتاده است. پیش از این در هر ماه 20 عنوان جدید داشتیم ولی در حال حاضر خیر.

سلیمانی درباره انواع کتاب های مورد استقبال گفت: بیشترین استقبال در زمینه روان شناسی و کتاب هایی چون "راز" از راندا برن و "چهار اثر از فلورانس اسکاولشین" بوده است و در مرتبه بعدی ادبیات داستانی قرار می گیرد. داستان های مصطفی مستور خصوصا "روی ماه خداوند را ببوس" (نشر مرکز) نیز بسیار مورد توجه قرار دارد. در زمینه ادبیات داستانی خارجی نیز کتاب های "کوری" ژوزه ساراماگو (ترجمه مهدی غبرایی)، "راز فال ورق" از یوستین گوردر ترجمه عباس مخبر (نشر مرکز) مورد توجه بوده است. این را هم بگویم که ما در ژانر عامه پسند کتاب های نویسندگانی نظیر فهیمه رحیمی و دانیل استیل را نمی آوریم.

وی در ادامه افزود: در حوزه تاریخ کتاب "داریوش و ایرانیان" نوشته والتر هینتس با ترجمه پرویز رجبی فروش خوبی داشته است. به طور کلی در زمینه تاریخ غالب مراجعه کنندگان ما آثار مربوط به تاریخ ایران باستان را می خوانند.

سلیمانی اضافه کرد: ادبیات کودک و نوجوان هم کم و بیش مورد توجه است و مجموعه داستان هایی چون "تن تن" حتی تا سنین دبیرستان خواننده دارد.

وی درباره فروش مجلات هم گفت: مجلاتی نظیر هنر و معماری، رودکی و بخارا که مخاطبان آنها را اغلب افراد میانسال تشکیل می دهد فروش خوبی دارند.

سلیمانی در پایان خاطرنشان کرد: ما حتی سی دی و نوار موسیقی هم داریم که البته در این بخش فقط موسیقی سنتی می فروشیم.