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۸ تیر ۱۳۸۷، ۹:۳۷

موفقیت ایران در تولید شیشه های خود تمیز شونده

موفقیت ایران در تولید شیشه های خود تمیز شونده

پژوهشگران کشور با بررسی پارامترهای موثر در ایجاد نانو لایه روی شیشه موفق به تولید شیشه های خود تمیز شونده شدند.

حمید جوادی مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شیشه های خود تمیز شونده شیشه هایی هستند که از سال 2002 در دنیا به نحو گسترده ای مورد استفاده قرار گرفتند.

وی به عملکرد این شیشه اشاره کرد و افزود: این نوع شیشه با استفاده از فناوری نانو تولید شد. در این پروژه پوششهایی از ماده دی اکسید تیتانیوم با استفاده از روشهای ویژه ای بر سطح شیشه لایه نشانی می شود.

جوادی نیمه هادی بودن این لایه را از ویژگیهای این پوششها ذکر کرد و ادامه داد: زمانی که دی اکسید تیتانیوم بر روی شیشه در معرض تابش پرتوهای فرا بنفش که بخش اعظم نور خورشید را تشکیل می دهد، قرار می گیرد آلودگیهایی مانند گرد و غبار و ذرات همراه باران را که به مرور زمان بر روی شیشه تجزیه می کند.

مجری طرح خاصیت آب دوستی را از دیگر ویژگیهای این نوع شیشه ها ذکر کرد و اظهار داشت: این خاصیت باعث می شود که با بارش آب باران بر شیشه هیدروکربن های آلی بر سطح شیشه به صورت ورقه ای به پایین سرازیر شود.

کد مطلب 706706

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