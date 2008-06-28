سایه دیجیتالی نگرانی جدید دنیای فناوری اطلاعات

به گزارش خبرگزاری مهر، "سایه دیجتیالی" در سالهای اخیر به رشد بی اندازه و نگران کننده ای رسیده است. سایه دیجیتالی به معنی "آلودگیهای ناشی از تولید اطلاعات دیجیتالی" است که هریک از انسانها در هر روز تولید می کنند.

این سایه از اطلاعات دیجیتالی تغذیه می شود که روی هریک از افراد زمانی که تلفن می زنند، ایمیل ارسال می کنند و با یک تراکنش اقتصادی انجام می دهند ثبت می شود. این سایه با پیشرفت زندگی دیجیتالی و استفاده بیشتر از دوربینهای کنترل از راه دور، تلفنهای همراه و دوربینهای ویدیویی هر روز رشد بیشتری یافته و با این رشد کمتر قابل کنترل می شود. به طور متوسط هر انسان 45 گیگابایت اطلاعات تولید می کند.

براساس گزارش مجله "فوکوس"، این درحالی است که این رقم در غرب بسیار بیشتر از این میزان است. درحقیقت وقتی کودکی در غرب متولد می شود تنها فیلمهایی که از این کودک گرفته شده و در خانواده پخش می شود 250 گیگابایت سایه دیجیتالی تولید می کنند.

به منظور درک بهتر میزان سایه دیجیتالی تولید شده در دنیای امروز می توان تصور کرد که این سایه برابر است با روی هم چیدن کتابها به طوری که فاصله میان زمین و خورشید را پر کنند و یا کتابهایی که دوبرابر طول مدار زمین روی هم انباشته شوند.

پیش بینها نشان می دهند که در این روند روبه رشد تا سال 2011 این کتابها باید به اندازه دوبرابر فاصله میان خورشید و پلوتون و یا به طول 6 میلیارد کیلومتر چیده شوند تا وسعت سایه دیجتیالی انسانها را نشان دهند.

اگر فرض شود که وزن یک ایمیل یک مگابایت باشد و اگر این ایمیل برای 4 نفر ارسال شود وزن سایه دیجیتالی که از آن تولید می شود برابر با 51 مگابایت است.

در حقیقت سایه دیجتیالی به طور خودکار از کپیهایی که از هر پرونده روی رایانه های شخصی کاربران و یا سرورها وجود دارد، نشأت می گیرد. حجم این کپی ها هربار که توسط دیگران بارگذاری می شود دو برابر می شود و در حقیقت سایه های دیجیتالی آنها به دست دیگران می رسد.

مسئله نگران کننده در این مورد این است که "سایه دیجیتالی" منحصر به یک فرد نیست و تمام افراد دنیا را پوشش می دهد و حتی موجب افزایش مصرف انرژی می شود. به طور متوسط یک سرور در سال 2000 به جذب توان 1 کیلووات انرژی محدود می شد درحالی که امروز مصرف همان سرور به 10 کیلووات و مصرف انرژی سرورهای نسل جدید به 20 کیلووات رسیده است.

به این ترتیب جستجوگری مثل گوگل که در حدود 450 هزار سرور دارد و این سرورها ماشینهایی با قدرت بالای تولید سایه های دیجیتالی هستند در مجموع به 90 مگاوات انرژی نیاز دارند که این میزان برابر با تولید انرژی است که یک نیروگاه الکتروگرمایی تولید می کند.