واگذاری سهام عدالت به تمام مردم شهرستان مرزی سردشت

رحیم قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر در سردشت اظهار داشت: واگذاری سهام عدالت به مردم این شهرستان به تصمیم شخص رئیس جمهور و با تصویب هیئت دولت صورت می گیرد.

وی ادامه داد: سهام عدالت به زودی خارج از نوبت به مردم سردشت اعطاء می شود و فرماندار و مسئولان این شهرستان موظف شده اند مقدمات واگذاری این سهام را فراهم کنند.

وی واگذاری سهام عدالت توسط دولت به مردم سردشت را قدردانی از صبر و مقاومت مردم این شهرستان در دوران دفاع مقدس به ویژه در بمباران شیمیایی 7 تیر سال 66 دانست.

همچنین همزمان با بیست و یکمین سالگرد بمباران شیمیایی سردشت با حضور استاندار آذربایجان غربی دانشگاه آزاد اسلامی سردشت به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.

ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی سردشت امسال با سه میلیاردریال اعتبار خریداری شده و در سال تحصیلی آینده 120 دانشجو در پنج رشته کاردانی آموزش ابتدابی، ادبیات فارسی، رایانه، الکتروتکنیک و معماری در این دانشگاه پذیرش خواهد شد.

عملیات اجرایی ساخت سالن همایشهای بین المللی سردشت نیز با حضور استاندار آغاز شد، این سالن که گنجایش 500 نفر را خواهد داشت در یک هزار و 800 مترمربع مساحت و یک هزار و 300 مترمربع زیربنا با 13 میلیارد ریال از اعتبارات استانی ساخته خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در سردشت همچنین امروز به مناسبت بیست و یکمین سالگرد بمباران شیمیایی سردشت کودکان این شهر نقاشی یک کیلومتری از این فاجعه انسانی کشیدند.

در این تابلو یک کیلومتری که امروز به همت بیش از 500 کودک و نوجوان نقاشی شد، شرکت کنندگان طرحهای خود را با موضوعات کودک و جنگ، 7 تیر، کودک و خشونت، نونهالان آزاد و کودک و مین به تصویر کشیدند.

به شرکت کنندگان و نقاشان این تابلوی نقاشی جوایزی به قید قرعه اهدا شد.