ایلام استان برتر کشور به لحاظ جذب ورزشکار سازمان یافته شناخته شد

مرتضی صفری در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام افزود: استان ایلام با داشتن جمعیتی بالغ بر 600 هزار نفر یکی از استانهای کوچک کشور است که در این بین با داشتن 32 هزار نفر ورزشگار سازمان یافته معادل شش درصد جمعیت خود به عنوان استان برتر کشور به لحاظ جذب ورزشکار سازمان یافته از سوی سازمان تربیت بدنی شناخته شده است.

وی اظهار داشت: از 32 هزار ورزشکار سازمان یافته این استان حدود 10 هزار نفر را بانوان این استان تشکیل می دهند که خود برای استان ایلام مایه افتخار است.

این مسئول با اشاره به ایکنه در سال جدید 10 میلیارد ریال اعتبار برای توسعه ورزش در استان ایلام اختصاص یافته است، خاطرنشان کرد: امیدواریم با برنامه ریزیهای انجام شده در سال جدید، شاهد شکوفایی ورزش این استان در سطح کشور و خارج از کشور باشیم.

صفری یادآور شد: ورزشگاه 15 هزار نفری این استان در حال حاضر 45 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تیرماه سال آینده به بهره برداری می رسد.