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۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۰:۱۴

سومین همایش "کاخ بلند" در شهرستان ایذه برگزار شد

اهواز - خبرگزاری مهر: به منظور بزرگداشت مقام شامخ شاعر حماسه سرای ایران، خالق اثر ماندگار و حماسی شاهنامه، حکیم ابوالقاسم فردوسی و آشنایی جوانان و نوجوان با این شاعر بزرگ و ادیب کهن ایران زمین، همایشی با عنوان کاخ بلند در تالار سیمرغ شهرستان ایذه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، در سومین دوره همایش کاخ بلند که شب گذشته برگزار شد، عده زیادی از مردم و دانشجویان وعلاقمندان به شاهنامه و فردوسی، مسئولان شهرستان و استان، هنرمندان و شاهنامه خوانان استانهای خوزستان و چهارمحال بختیاری، لرستان و اصفهان حضور داشتند، شاهنامه خوانان با قرائت شاهنامه به روایت جنگها و حماسه های شاهنامه فردوسی پرداختند.

معاون اداره فرهنگ وارشاد اسلامی ایذه در این مراسم عنوان کرد: فردوسی شاعر بزرگ و حماسه سرای یگانه جهان با شناخت درست از ارزشهای ایرانیان، شاهنامه سترگ خود را همچو کاخی بلند و نافرسودنی به بار آورده و این بزرگترین میراث و عزت و سربلندی ملت ایران است.

کورش عالی محمودی ادامه داد: برهمه ما ایرانیان واجب است که این کتاب سودمند، آموزنده و سازنده را بخوانیم و به دیگران انگیزه بدهیم تا آنرا بخوانند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ایذه نیز در این مراسم گفت: فردوسی با شاهنامه اثر جاویدان وی با تعهد به ارزشهای دینی و انسانی ملت ایران، هزار سال ماندگاری فرهنگ ایران زمین را تضمین کرد.

حسن خدمتگزار افزود: امروز بیش از هر روز و روزگار دیگر در برابر سیل ویرانگر فرهنگ خودخواهانه غرب، نیازمند ادبیات و شعر آزادگی و شاعران آزاده و دیندار است.

از بخشهای جنبی این مراسم، شاهنامه خوانی حسین کیانی قلعه سردی، نیوشا و آنوشا احمد زاده از شاهنامه خوانان برجسته و توانمند خردسال استان خوزستان و شهرستان ایذه، سخنرانی و ارائه مقالات توسط نوربخش احمد زاده و امیدوار عالی محمودی از شاهنامه خوانان و پژوهشگران شاهنامه پیرامون شاهنامه و حکیم طوس ابوالقاسم فردوسی بود.

در این مراسم از شاهنامه خوانان برتر با اهدای لوح وجوایزی تجلیل شد.

کد مطلب 706733

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