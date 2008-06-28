سومین همایش "کاخ بلند" در شهرستان ایذه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، در سومین دوره همایش کاخ بلند که شب گذشته برگزار شد، عده زیادی از مردم و دانشجویان وعلاقمندان به شاهنامه و فردوسی، مسئولان شهرستان و استان، هنرمندان و شاهنامه خوانان استانهای خوزستان و چهارمحال بختیاری، لرستان و اصفهان حضور داشتند، شاهنامه خوانان با قرائت شاهنامه به روایت جنگها و حماسه های شاهنامه فردوسی پرداختند.

معاون اداره فرهنگ وارشاد اسلامی ایذه در این مراسم عنوان کرد: فردوسی شاعر بزرگ و حماسه سرای یگانه جهان با شناخت درست از ارزشهای ایرانیان، شاهنامه سترگ خود را همچو کاخی بلند و نافرسودنی به بار آورده و این بزرگترین میراث و عزت و سربلندی ملت ایران است.

کورش عالی محمودی ادامه داد: برهمه ما ایرانیان واجب است که این کتاب سودمند، آموزنده و سازنده را بخوانیم و به دیگران انگیزه بدهیم تا آنرا بخوانند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ایذه نیز در این مراسم گفت: فردوسی با شاهنامه اثر جاویدان وی با تعهد به ارزشهای دینی و انسانی ملت ایران، هزار سال ماندگاری فرهنگ ایران زمین را تضمین کرد.

حسن خدمتگزار افزود: امروز بیش از هر روز و روزگار دیگر در برابر سیل ویرانگر فرهنگ خودخواهانه غرب، نیازمند ادبیات و شعر آزادگی و شاعران آزاده و دیندار است.

از بخشهای جنبی این مراسم، شاهنامه خوانی حسین کیانی قلعه سردی، نیوشا و آنوشا احمد زاده از شاهنامه خوانان برجسته و توانمند خردسال استان خوزستان و شهرستان ایذه، سخنرانی و ارائه مقالات توسط نوربخش احمد زاده و امیدوار عالی محمودی از شاهنامه خوانان و پژوهشگران شاهنامه پیرامون شاهنامه و حکیم طوس ابوالقاسم فردوسی بود.

در این مراسم از شاهنامه خوانان برتر با اهدای لوح وجوایزی تجلیل شد.