اسرائیل توان ماجراجویی علیه ایران را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه لبنانی دیلی استار، "پل سالم" مدیر مرکز خاورمیانه ای مطالعات کارنگی درباره این گزارش ها، گفت:"این اظهارات جنگ طلبانه بخشی از فشارهای اسرائیل بر آمریکا و بر جامعه جهانی و بخشی از یک مبارزه روشن و کاملاً قابل پیش بینی برای آوردن فشار بر اروپا و آمریکاست".

پل سالم با در نظر گرفتن این موضوع اضافه کرد: من فکر نمی کنم که چنین حمله ای در آینده رخ دهد و تصور نمی کنم این حس وجود داشته باشد که ماجراجویی نظامی می تواند رخ دهد. اسرائیل بدون کمک آمریکا نخواهد توانست به ایران آسیبی برساند به خاطر اینکه پاسخ ایران مطمئناً منافع آمریکا را هم شامل خواهد شد.



مدیر مرکز خاورمیانه ای مطالعات کارنگی با اشاره به هشدار "محمد البرادعی" مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص هرگونه ماجراجویی علیه ایران تصریح کرد: این اقدام بدون چراغ سبز آمریکا نمی تواند صورت بگیرد وبرای این کار باید حتماً چراغ سبزی از سوی آمریکا باشد.

"امل السعد غرایب" نویسنده ای که هم اکنون در حال نوشتن کتابی در خصوص نقش محوری ایران در رهبری مخالفین منطقه ای آمریکا و اسرائیل می باشد، گفت: آمریکا تا زمانی که در حدود 150 هزار نیرو در همسایگی ایران در خاک عراق مستقر دارد، احتمالاً به اسرائیل در این رابطه کمک نخواهد کرد.



وی می گوید: "ماجراجویی اسرائیل علیه ایران می تواند پیامدهای شومی را برای نیروهای آمریکایی درعراق داشته باشد به خاطر اینکه آمریکا در عراق در معرض خطرات بسیاری قرار دارد و راهی وجود ندارد که ایالات متحده به اسرائیلی ها اختیارات تام بدهد.



همچنین "الیاس هنا" ژنرال بازنشسته لبنانی و همچنین استاد دانشگاه نوتردام گفت: در این مرحله اسرائیل و آمریکا با توجه به اینکه احتمال درگیری با حزب الله لبنان، سوریه و حماس نیز وجود دارد، آمادگی و توانایی جنگ را ندارند و شما هیچ علامت و نشانه ای در رابطه با آمادگی برای جنگ مشاهد ه نمی کنید.



غرایب همچنین بر این باور است که اخیر رویکرد حزب حاکم بر اسرائیل تغییر کرده و تمایل آن برای معاوضه اسرا با حزب الله لبنان نشان می دهد که تمایلی برای حمله به بزرگترین قدرت منطقه ای وجود ندارد و افکار عمومی آمریکا هم از جنگ دیگری در منطقه حمایت نمی کند.



سالم نیز بر این باور است که کشورهای عربی خواهان ایران هسته ای نیستند اما آنها خواهان جنگی دیگر در منطقه هم نیستند.