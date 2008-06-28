گیلان و کرج صدرنشین جام شکوفه های تکواندو

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات تحت عنوان جام "شکوفه های تکواندو" با حضور 16 تیم در دو گروه 8 تیمی برگزار خواهد شد. درهفته نخست این مسابقات که با برگزاری مراسم افتتاحیه همراه بود 14 مبارزه در سالن خانه برگزار شد که در نهایت تیم های گیلان ، اصفهان و نکا از گروه نخست و تیم های کرج ، هرمزگان و کرمانشاه از گروه دوم به صدر جدول صعود کردند.
نتایج کامل بازیهای هفته نخست:
* آهن بافق 3 – هیئت تکواندو سقز 7
*هیئت تکواندو خرمشهر 3 - هیئت تکواندو زنجان 7
* هیئت تکواندو کرج 7 – ستاره درخشان 3
* مقاومت اصفهان 5 - هیئت تکواندو شهرستان نکا 5
* هیئت تکواندو گیلان 6 - هیئت تکواندو قم 4
* هیئت تکواندو بوشهر 6- هلال احمر شهریار 4
* جوانه 4 - آبفا هرمزگان 6
* هیئت تکواندو خرمشهر 7 - هیئت تکواندو سقز 3
* هیئت تکواندو بوشهر 4 – ستاره درخشان 6
* مقاومت اصفهان 10 – آهن بافق صفر
* هیئت تکواندو گیلان 6 - هیئت تکواندو زنجان 4
* هیئت تکواندو کرمانشاه صفر - هیئت تکواندو کرج 10
* هیئت تکواندو قم 4 - هیئت تکواندو شهرستان نکا 6
* جوانه 5 – هلال احمر شهریار 5
رقابتهای لیگ تکواندو نونهالان ایران روز جمعه با انجام 14 دیدار در سالن خانه تکواندو آغاز شد.
به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات تحت عنوان جام "شکوفه های تکواندو" با حضور 16 تیم در دو گروه 8 تیمی برگزار خواهد شد. درهفته نخست این مسابقات که با برگزاری مراسم افتتاحیه همراه بود 14 مبارزه در سالن خانه برگزار شد که در نهایت تیم های گیلان ، اصفهان و نکا از گروه نخست و تیم های کرج ، هرمزگان و کرمانشاه از گروه دوم به صدر جدول صعود کردند.
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