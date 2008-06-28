گیلان و کرج صدرنشین جام شکوفه های تکواندو

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات تحت عنوان جام "شکوفه های تکواندو" با حضور 16 تیم در دو گروه 8 تیمی برگزار خواهد شد. درهفته نخست این مسابقات که با برگزاری مراسم افتتاحیه همراه بود 14 مبارزه در سالن خانه برگزار شد که در نهایت تیم های گیلان ، اصفهان و نکا از گروه نخست و تیم های کرج ، هرمزگان و کرمانشاه از گروه دوم به صدر جدول صعود کردند.

نتایج کامل بازیهای هفته نخست:

* آهن بافق 3 – هیئت تکواندو سقز 7

*هیئت تکواندو خرمشهر 3 - هیئت تکواندو زنجان 7

* هیئت تکواندو کرج 7 – ستاره درخشان 3

* مقاومت اصفهان 5 - هیئت تکواندو شهرستان نکا 5

* هیئت تکواندو گیلان 6 - هیئت تکواندو قم 4

* هیئت تکواندو بوشهر 6- هلال احمر شهریار 4

* جوانه 4 - آبفا هرمزگان 6

* هیئت تکواندو خرمشهر 7 - هیئت تکواندو سقز 3

* هیئت تکواندو بوشهر 4 – ستاره درخشان 6

* مقاومت اصفهان 10 – آهن بافق صفر

* هیئت تکواندو گیلان 6 - هیئت تکواندو زنجان 4

* هیئت تکواندو کرمانشاه صفر - هیئت تکواندو کرج 10

* هیئت تکواندو قم 4 - هیئت تکواندو شهرستان نکا 6

* جوانه 5 – هلال احمر شهریار 5