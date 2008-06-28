سرانه فضای سبز در شهر سنندج کمتر از شش متر است

فریدون پوررضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در حال حاضر سرانه فضای سبز به ازای هر نفر در شهر سنندج 5/4 متر است که در مقایسه با میانگین کشوری آن رقم ناچیزی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر و بر اساس آمار، میانگین سرانه فضای سبز به ازای هر نفر در کل کشور 7/5 متر است که سرانه فضای سبز مردم سنندج در مقایسه با این رقم بسیار ناچیز است.

شهردار سنندج گفت: شهر سنندج و در کل استان کردستان دارای شرایط جغرافیایی بسیار بهتری از دیگر نقاط کشور است که با یک برنامه ریزی صحیح می توان ظرف مدت کمتر از دو سال این کمبود را جبران کرد.

پوررضایی عنوان کرد: در حال حاضر چندین پارک در سنندج در دست احداث است که با بهره برداری از آنها سرانه فضای سبز مردم سنندج به بالای شش متر خواهد رسید.

وی با اشاره به پارک جنگلی آبیدر سنندج بیان داشت: این پارک که در هفت سال گذشته ساخته شده بود متاسفانه به دلیل عدم نگهداری صحیح و مناسب در معرض نابودی قرار داشت که با برنامه ریزی ویژه و انجام طرحهای مطالعاتی مختلف هم اکنون بحث نگهداری فضاهای سبز و استراحتگاه ها در دستور کار شهرداری قرار گرفته و در سه ماه اول امسال نیز طرحهای مختلفی در این مکانها اجرا شده است.

شهردار سنندج افزود: با توجه به اینکه این منطقه یکی از بهترین مناطق شهر جهت استراحت همشهریان به شمار می رود در نتیجه همیشه در معرض خطرات فروانی قرار دارد و باید برای محافظت از آن برنامه زمانبندی و مشخصی داشته باشیم.

وی در ادامه با اشاره به ساخت پارکهای بانوان و آی تی در سنندج افزود: ساخت این دو پارک از بهمن ماه سال گذشته آغاز شده و خوشبختانه مراحل ساخت و ساز آنها از روند مثبت و رو به رشدی برخوردار است.