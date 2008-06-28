"گائیچ" تمایلی به ادامه همکاری با ایران ندارد/ کناره گیری ام قطعی است

به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود زوران گائیچ سرمربی صربستانی تیم ملی والیبال هفته گذشته نظر نهایی خود را در مورد ادامه همکاری با والیبال ایران طبق چارچوب های جدید تعریف شده، اعلام کند اما تعلل وی در این زمینه و از سوی دیگر در پیش بودن مسابقات AVC کاپ (30 شهریورماه تا 5 مهرماه - تایلند) فدراسیون والیبال را برای اتخاذ تصمیم نهایی مجاب کرد.

محمدرضا داورزنی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این هفته آخرین فرصت برای زوران گائیچ جهت موافقت با برنامه های اعلام شده فدراسیون والیبال است، اظهارداشت: ما با زوران گائیچ یک قرار داد 2+2 داریم. بر این اساس قرار بود زوران گائیچ دو سال هدایت تیم ملی والیبال ایران را بر عهده داشته باشد و بعد از آن در صورت مساعد بودن شرایط و رضایت دو طرف، این قرارداد برای مدت 2 سال دیگر تمدید شود.

وی با بیان اینکه شرایط به گونه ای شده است که مجبوریم بر خلاف این قرارداد عمل کنیم، افزود: زوران اعتقاد دارد که شیوه کارش درست و بدون ایراد است اما وی برای فعالیت در سال دوم مرحله نخست قرار دادش باید شرایط فدراسیون والیبال را به طور کامل پذیرفته و طبق آن عمل کند در غیر این صورت قرارداد خود را با این مربی صربستانی لغو می کنیم.

رئیس فدراسیون والیبال با اشاره به چارچوب های جدید تعریف شده برای فعالیت گائیچ در والیبال ایران خاطرنشان کرد: زوران باید عملکرد خود در تیم ملی طی سال گذشته را برای کارشناسان کاملا شفاف ارزیابی کرده و پاسخگوی سوالات منتقدین در این زمینه باشد. وی باید ضمن تعامل و برقراری رابطه مطلوب با کارشناسان و مربیان داخلی، برای مسابقات آتی تیم ملی بازیکنان جدید دیگری را هم به خدمت گرفته و به آنها هم فرصت بازی دهد. ضمن اینکه نباید برای همراهی کردن برخی از ملی پوشان با تیم پیکان در مسابقات قهرمانی آسیا مشکل تراشی کند.

داورزنی تصریح کرد: این درحالیست که زوران گائیچ معتقد است نیازی به گزینش دوباره بازیکنان ندارد و با همان ترکیب قبلی باید برای مسابقات AVC آماده شود. وی فقط روی دو بازیکن تیم جوانان نظر دارد و می خواهد آنها را برای مسابقات آتی دعوت کند در حالیکه این دو نفر در آستانه حضور در رقابت های قهرمانی جوانان آسیا و انتخابی جهان و دفاع از عنوان قهرمانی خود در سطح قاره هستند.

وی گفت: همچنین سرمربی تیم ملی والیبال با حضور 6 بازیکن در تیم ملی در ترکیب تیم پیکان مخالفت کرده و تنها به 2 نفر اجازه خروج از اردوی تیم ملی را می دهد درحالیکه به هر حال پیکان به عنوان مدافع عنوان قهرمانی آسیا عازم قزاقستان می شود و موفقیت دوباره این تیم سربلندی والیبال ایران را به همراه خواهد داشت.

رئیس فدراسیون والیبال تاکید کرد: در صورتیکه زوران گائیچ با این شرایط کنار بیاید و آنها را بپذیرد، تمام برنامه های وی را تایید می کنیم در غیر این صورت بلافاصله قرارداد 2+2 را لغو کرده و درصد انتخاب مربی جایگزین خواهیم بود. البته نوع برخورد زوران گائیچ تا این لحظه حاکی از آن است هیچ تمایلی برای قبول کردن این شرایط و در نهایت ادامه همکاری با ما را ندارد.

داورزنی در خصوص ویژگی های مربی جایگزین زوران گائیچ گفت: فردی را انتخاب می کنیم که حداقل در حد این مربی صربستانی باشد. باید تجربه های بزرگ و کافی از حضور در میادین جهانی و المپیک را نیز در پرونده داشته باشد.

« زوران گائیچ طی سال نخست فعالیت خود در والیبال ایران بسیار خود مختار عمل کرد و هرگز با شرط و شروطی از سوی فدراسیون والیبال روبه رو نشد. چه شد که فدراسیون والیبال به یک باره اقدام به تعیین مرز برای فعالیت های وی کرد؟»

رئیس فدراسیون والیبال در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر گفت: هر چند که زوران در کار خود بی نقص نیست اما در مجموع به او و کارش ایمان دارم. با این وجود مخالفت های شدید با چگونگی و نحوه فعالیت وی جو بدی را در جامعه والیبال و به خصوص در بین بازیکنان ایجاد کرده بود. برخی از منتقدان به دنبال اختلاف نظر با گائیچ به بدترین شکل ممکن بازیکنان را تخریب کردند طوریکه بعضی از آنها از شدت فشار روحی گریه می کردند.

وی افزود: در جریان مسابقات گزینشی المپیک و به خصوص در دیدار با الجزایرهم تیم ملی می توانست عملکرد به مراتب بهتری داشت باشد اما خیلی دیر خود را جمع کرد و نتوانست آن طور که باید نتیجه بگیرد. این مسابقات هم اثر منفی خود را بر شرایط بد موجود گذاشت و ما را مجاب به اجرای چنین تصمیمی کرد تا حداقل در مسابقات AVC حضور شایسته ای داشته باشیم.

کناره گیری ام از مدیر عاملی باشگاه پیکان حتمی است

محمدرضا داورزنی درادامه گفتگو با خبرنگار مهر در مورد استعفای خود از مدیرعاملی باشگاه پیکان گفت: به طور حتم از این سمت کناره گیری خواهم کرد اما طبق مذاکراتی که با منوچهر منطقی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو داشتم تا زمانیکه فردی واجد شرایط برای جایگزینی انتخاب شود تمام مسئولیت های مدیرعامل را انجام می دهم.

وی با بیان اینکه دو علت عمده برای استعفا از مدیرعاملی باشگاه پیکان داشته است، اظهارداشت: ذهنیتی ایجاد شده بود مبنی بر اینکه در جائیکه باید منافع همه تیم های به طور یکسان لحاظ شود فدراسیون والیبال در مورد تیم پیکان رویه جانبداری را دنبال می کند. از طرفی حجم کارهای اجرایی در این باشگاه به حدی زیاد بود که ناخودآگاه به پیگیری امور والیبال لطمه می زد به همین دلیل تصمیم به کناره گیری از این پست گرفتم.

داورزنی در پایان تاکید کرد: البته پس از استعفای رسمی به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره دراین باشگاه خواهم ماند.