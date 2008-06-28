امکان استفاده از اینترنت بی سیم در قطارهای ژاپن از سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، مسافران قطار سریع السیر "شینکانسن" معروفترین و سریعترین قطار خطوط راه آهن ژاپن از سال آینده می توانند از طریق اتصالات بی سیم به شبکه اینترنت دسترسی یابند.

خطوط راه آهن دولتی ژاپن در توکیو ضمن اعلام این خبر خاطر نشان کرد که در حال حاضر تنها مشکل حل نشده در این قطار مسئله اتصال به اینترنت است.

به گفته مقامات این شرکت، شبکه بی سیم به خاطر 32 نقطه دسترسی، دو نقطه برای هر واگن، امکان پذیر می شود. این قطار در مجموع از 16 واگن تشکیل شده است.

براساس گزارش ایندیپندنت، فاصله محدود یک گیرنده از گیرنده دیگر این امکان را به اپراتور راه آهن می دهد که بدون قطع و یا افت سرعت اینترنت به طور دائم اتصال را حفظ کند.

این سرویس جدید که کاملا رایگان است در ابتدا تنها روی قطارهای جدید سری "ان 700" که مسیر "توکایدو" (خطوط توکیو- ناگویا- کیوتو- اوزاکا) را پوشش می دهد از مارس آینده راه اندازی خواهد شد.