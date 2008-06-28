نایب رئیس عدالت و توسعه از حزب حاکم ترکیه دفاع می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه حریت، "جمیل چیچک" روز سوم جولای ( 14 تیر ) به دادگاه می رود تا از حزب حاکم ترکیه در برابر اتهامات دادستان کل این کشور دفاع کند.

بر همین اساس نایب رئیس مجلس ترکیه که از اعضای حزب عدالت و توسعه محسوب می شود نیز روز 14 تیر به همراه چیچک در دادگاه حاضر می شود.

به نوشته حریت، چیچک قرار است 14 تیر به طور شفاهی از حزب عدالت و توسعه در برابر اتهامات وارده دفاع کند، چیچک در سال 2001 میلادی و زمانی که شکایت مشابهی از حزب "فضیلت" به دادگاه ارائه شده بود همین وظیفه را بر عهده داشت.

بر اساس این گزارش، دلیل حاضر شدن نایب رئیس مجلس ترکیه در دادگاه چهارم جولای به دلیل اتهاماتی است که دادستان کل این کشور علیه او در پرونده شکایت از حزب حاکم مطرح کرده است.

این در حالی است که بر اساس اخبار قبلی قرار است اول جولای (12 تیر)"عبد الرحمان یالسینکایا" دادستان کل ترکیه در دادگاه حاضر شده و اتهامات خود علیه حزب حاکم این کشور را مجددا بازگو کند.

به نوشته این روزنامه، حزب حاکم عدالت و توسعه خواهان آن است تا به روند رسیدگی به پرونده شکایت از این حزب شتاب دهد تا بدین وسیله هر چه سریعتر وضعیت آن مشخص شود و از همین رو انتظار می رود سرانجام این طرح شکایت در ماه آگوشت ( اواسط مرداد به بعد ) مشخص شود.

دفاع چیچک از حزب عدالت و توسعه، به سبب شکایت دادستان کل ترکیه از این حزب و درخواست برای منحل شدن آن صورت می گیرد. این شکایت در ماه مارس سال جاری میلادی به دادگاه ارائه شده بود. دادستان کل ترکیه در شکایت خود علیه حزب عدالت و توسعه که در اسفند ماه سال گذشته مطرح شد؛ علاوه بر آنکه خواستار ممنوع شدن فعالیت این حزب اسلامگرا شده از دادگاه قانون اساسی خواسته تا 71 نفر از اعضای حزب حاکم ترکیه از جمله "عبدالله گل" رئیس جمهور و "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر این کشور را به مدت پنج سال از مشاغل دولتی محروم کند.

به گزارش مهر، حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در نوامبر سال 2002 میلادی و پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی ترکیه به عنوان حزب حاکم آغاز به کار کرد و در مارس 2003 نیز اردوغان به عنوان نخست وزیر این کشور انتخاب شد؛ هر چند عملکرد حزب حاکم ترکیه در سالهای گذشته مثبت بوده، اما پس از آنکه در آوریل سال میلادی گذشته نام "عبدالله گل" وزیر امور خارجه وقت ترکیه، به عنوان نامزد ریاست جمهوری این کشور مطرح شد، سکولارهای ترکیه در برابر این مسئله موضعگیری کردند و از آن تاریخ این کشور وارد بحران سیاسی شد تا اینکه در 28 آگوست 2007 عبدالله گل پس از کش و قوسهای بسیار به عنوان رئیس جمهور ترکیه انتخاب شد.

عبدالله گل پس از پشت سر گذاشتن چند ماه به عنوان رئیس جمهور ترکیه با رای مجلس این کشور مبنی بر لغو ممنوعیت قانون حجاب در دانشگاه های ترکیه موافقت کرد و همین مسئله سبب شد تا بار دیگر ترکیه وارد بحران سیاسی جدیدی شود که شکایت دادستان کل این کشور از حزب حاکم نیز پیامد این بحران سیاسی جدید است.