شکست آمریکا در نامشروع خواندن انتخابات زیمبابوه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مخالفتهای آفریقای جنوبی در شورای امنیت سازمان ملل متحد سبب شد تا این شورا نتواند دور دوم انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه را نامشروع بخواند.

بر اساس این گزارش، نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره زیمبابوه که شب گذشته برگزار شد فقط به صدور یک بیانیه شفاهی و اعلام تاسف و ناامیدی درباره تحولات زیمبابوه اکتفا کرد.

"زلمای خلیل زاد" نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد و رئیس دوره ای شورای امنیت، پس از پایان این نشست در حضور خبرنگاران اعلام کرد : تمام اعضای شورا با این نکته موافق بودند که شرایط در زیمبابوه برای برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه فراهم نیست و این مایه تاسف عمیق ماست که در چنین شرایطی انتختابات در این کشور برگزار می شود.

این نشست با هدف تصویب پیش نویس قطعنامه غیر الزام آوری تشکیل شد که توسط انگلیس تهیه شده و در آن اعلام شده بود که نتایج دور دوم انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه که روز گذشته برگزار شد؛ هیچ مشروعیت و اعتباری ندارد.

بر همین اساس آمریکا و کشورهای اروپایی حاضر در شورای امنیت خواهان تصویب این پیش نویس بودند، اما مخالفتهای آفریقای جنوبی مانع از تصویب آن شد.