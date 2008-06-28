هیچ بازیکنی نمی تواند برای پرسپولیس شرط بگذارد/ هدف ما قهرمانی آسیاست

به گزارش خبرنگار مهر، افشین پیروانی در حاشیه نخستین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: ما دو هفته حساس را از دست داده ایم و باید هر چه سریعتر این زمان از دست رفته را جبران کنیم.

وی افزود: قهرمانی پرسپولیس در مسابقات فصل گذشته توقع هواداران را از این تیم بالا برده است و حالا همه آنها از پرسپولیس قهرمانی می خواهند. این کار ما را سخت می کند و امیدوارم بتوانیم به خواسته آنها جامع عمل بپوشانیم.

مربی تیم فوتبال پرسپولیس تاکید کرد: مدیریت باشگاه تلاش بسیاری برای آماده کردن تیم جهت حضور در مسابقات فصل آینده متحمل شده است که امیدوارم با ادامه این روند تیمی آماده و قدرتمند را برای فصل آینده تدارک ببینیم.

پیروانی با تاکید بر اینکه پرسپولیس تیم بزرگی است، خاطرنشان کرد: با این شرایط هیچ بازیکنی نمی تواند برای ما شرط و شروط بگذارد. ما این فصل بازیکنانی می خواهیم که با جان ودل برای تیم کار کند و تمام وجودشان را برای پرسپولیس بگذارند.

وی در مورد وضعیت بازیکنان این تیم برای فصل آینده گفت: تاکنون فقط فرزاد آشوبی از جمع ما جدا شده است و 13 تا 14 بازیکن نیز قراردادشان با باشگاه پرسپولیس به پایان رسیده که امیدوارم مسئولان باشگاه بتوانند این قراردادها را تمدید کنند.

مربی تیم فوتبال پرسپولیس با تاکید بر اینکه هدف پرسپولیس قهرمانی در آسیاست، خاطرنشان کرد: ما فصل آینده باید در سه تورنمنت بزرگ شرکت کنیم به همین خاطر به تیمی آماده و سر وحال نیازمندیم. بدون شک نهایت تلاش خود را به کار می بندیم تا بتوانیم بهترین تیم را برای فصل آینده آماده کنیم.

پیروانی در مورد دیدار سوپرجام باشگاه های کشور برابر استقلال گفت: استقلال یک ماه دیرتر از ما بازیهایش را به پایان رساند و در آمادگی بهتری به سر می برد. اگر مسئولان سازمان لیگ اجازه دهند تیم ما به هماهنگی لازم برسد، تصور می کنم یک هفته قبل از شروع لیگ بهترین زمان برای برگزاری دیدار با استقلال در سوپر جام باشگاه های کشور باشد.