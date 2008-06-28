اعضای جدید مجمع مطالعات اسلامی الازهر معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، در اخرین جلسه این مجمع که پنجشنبه 6 تیرماه در قاهره برگزار شد، شرکت کنندگان موافقت کردند که اعضای آن از خارج از مصر نیز انتخاب شوند که شیخ یوسف القرضاوی رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان از قطر، دکتر محمد رشید قبانی مفتی لبنان، دکتر حمود النهار مفتی یمن، دکتر محمد احمد صالح عضو هیئت علمی دانشگاه امام محمد بن سعود عربستان به عنوان اعضای این مجمع پذیرفته شدند .

علمای الازهر علت این تصمیم را اشاعه اندیشه های اسلامی و میانه رو این دین در سراسر جهان اسلام عنوان کردند.

مجمع سعی دارد تعداد اعضای آن را به دیگر کشورهای اسلامی نیز توسعه دهد، اگر این تصمیم چه با انتقادات بسیاری رو به رو شده اما بر اساس قوانین مصر این مجمع می تواند 20 عضو غیر مصری و 30 عضو مصری داشته باشد .

مجمع مطالعات اسلامی الازهر تصمیم دارد همایش آینده خود را با اعضای جدید با عنوان "بیداری امت؛ امکانات و محدودیتها" به منظور بررسی میراث فکری، تمدنی اسلام، مذاهب اسلامی، وضعیت اقتصادی، اجتماعی، علمی، آموزشی و دینی مسلمانان برگزار کند .