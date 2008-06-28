کارگاه آموزش تمبک برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر،دوره جدیدکارگاه تخصصی تمبک با موضوع گزاره های نوازندگی تمبک، درک ریتم همراه با سخنرانی نوید افقه از 26تا 28 تیرماه در فرهنگسرای بوعلی سینای همدان برگزار می شود.

نوید افقه (1349شیراز) علاوه بر آشنایی با سازهای تار و سه تار،دروس ارکستراسیون،کنترپوان و هارمونی را نزد کامبیز روشن روان آموخته وبه عنوان یکی از نوازندگان توانای تمبک در ایران به شمار می رود.

وی تا کنون با گروه های مختلفی چون عارف،آیینه ،دالاهو،مسیحاو...در ایران و کشورهای مختلف کنسرت برگزار و چندین اثر تکنوازی تمبک نیزمنتشرکرده است.