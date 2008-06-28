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۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۰:۱۲

/روزشمار تاریخ جهان/

ریاست جمهوری برهان الدین ربانی در افعانستان/ نخست وزیری اربکان

ریاست جمهوری برهان الدین ربانی در افعانستان/ نخست وزیری اربکان

خبرگزاری مهر -گروه بین الملل: امروز بیست و هشتم ژوئن 2008 میلادی است. عناوین مهمترین تحولات جهان در این تاریخ در سالهای گذشته به شرح ذیل است.

جهان در 28 ژوئن:

1919: جنگ جهانی دوم؛ آلمان توافقنامه صلحی را که هم پیمانان برای پایان بخشیدن به جنگ ارائه کردند، امضا کرد.

- 1950: مصادره اراضی ملاکین بزرگ و کلیسا در چین

- 1976: استقلال سیشل پس از 162 سال اشغال انگلیس

- 1992: "برهان الدین ربانی" به جای "صبغه الله مجددی" ریاست جمهوری موقت در افغانستان را بر عهده گرفت.

- 1996: "نجم الدین اربکان" رهبر حزب رفاه ترکیه، نخست وزیر این کشور شد. از زمان اعلام جمهوری در ترکیه در سال 1923 این نخستین بار است که یک مسلمان این سمت را بر عهده می گیرد.

کد مطلب 706769

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