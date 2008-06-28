گاز فاز 9 و 10 پارس جنوبی پائیز امسال به شبکه سراسری تزریق می شود

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، علی وکیلی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با راه اندازی این دو فاز، روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به شبکه سراسری گاز کشور تزریق می شود.

وی پروژه فازهای 9 و 10 پارس جنوبی را فعال ترین پروژه در وزارت نفت دانست و افزود: پروژه یاد شده با پیشرفت فیزیکی بالای 90 درصد آماده بهره برداری است.

وکیلی یادآور شد: روند اجرای این پروژه، سرعت بهتری یافته است به گونه ای که ماهانه شاهد پیشرفت چهار درصدی این پروژه هستیم.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس بیان داشت: با توجه به اینکه ساخت فازهای 9 و 10 پارس جنوبی به دست پیمانکاران داخلی صورت گرفته این امر نشان دهنده توانمندیهای متخصصان داخلی در این زمینه است.

وکیلی ادامه داد: فازهای ‏9‏ و ‏10‏ پارس جنوبی برای استحصال روزانه دو میلیارد فوت مکعب گاز طراحی شده اند‏ و با بهره برداری از این فازها روزانه ‏50‏ میلیون متر مکعب متان، دو هزار و ‏600‏ تن اتان، یک هزار و ‏200‏ تن بوتان، دو هزار تن پروپان، ‏77‏ هزار بشکه میعانات گازی و ‏400‏ تن سولفور جامد تولید می شود‏.