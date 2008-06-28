هشتمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و مصالح ساختمانی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی، هشتمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و مصالح ساختمانی، معدن و سنگهای تزئینی به منظور معرفی و نمایش آخرین دستاوردهای مربوطه با حضور 246 شرکت داخلی و خارجی در فضایی به وسعت تقریبی 19 هزار متر مربع از نهم تیرماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز به کار می نماید.

145 شرکت کننده داخلی از بخشهای مختلف فعال در زمینه ماشین آلات و مصالح ساختمانی، معدن و سنگهای تزئینی و 101 شرکت کننده خارجی از کشورهای مختلف از جمله اسپانیا، اکراین، امارات متحده عربی، ایتالیا، آلمان، ترکیه، چین، روسیه، ژاپن، سوئد، کره جنوبی و یونان در این نمایشگاه مشارکت نموده اند.

تبادل دانش و اطلاعات و انتقال فناوری روز و معرفی توانمندی های مشارکت کنندگان در زمینه محورهای برگزاری این نمایشگاه همچنین آشنایی شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان با آخرین دستاوردهای عرضه شده در نمایشگاه و ایجاد ارتباط مستقیم بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان از اهداف مهم برگزاری نمایشگاه مذکور به شمار می آید.

لازم به ذکر است هشتمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و مصالح ساختمانی، معدن و سنگهای تزئینی از نهم لغایت دوازدهم تیرماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.