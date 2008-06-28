به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب مشتمل بر اشعار 70 شاعر بزرگ تاریخ ادبیات فارسی - از فردوسی تا شاعران نامدار معاصر ایران - در مدح مولای متقیان است.



مصطفی بادکوبه ای - محقق ادبی و مدرس دانشگاه - در گزینش این اشعار به محتوا و مضامین والایی که بیانگر رفتارها و اندیشه های آن حضرت است توجه داشته است؛ به گونه ای که می توان گفت اشعار کتاب صرفا مادحانه نیست.

"از دل تا علی" را نشر محمد چاپ می کند.

"سیمرغ" عنوان کتاب زیر چاپ دیگری به قلم مصطفی بادکوبه ای است. این کتاب که قرار بود با نام "25 مرد موفق در عرصه اقتصاد" منتشر شود، طی ماه های آتی از سوی نشر ایرانبان عرضه خواهد شد.