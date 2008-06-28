در کمیسیون بهداشت نمی مانم / به اصل 90 یا اجتماعی می روم

نماینده مسجد سلیمان در مجلس هشتم که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد، با اشاره به اینکه برخی دیگر از نمایندگان نیز قصد تغییر کمیسیون خود را دارند بیان داشت: من یا به عضویت کمیسیون اصل 90 در می آیم و یا به کمیسیون اجتماعی می روم.

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس هفتم در پاسخ به این سوال که آیا تغییر کمیسیون بعد از تعیین آن از نظر آئین نامه ای اشکالی ندارد گفت: تا زمانی که همه کمیسیون ها بسته نشده اند امکان تغییر کمیسیون و انصراف ازعضویت وجود دارد و الان هنوز دو کمیسیون ظرفیت دارد بنابراین نمایندگان می توانند به عضویت این دو کمیسیون در بیایند.

در انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت ، شهاب الدین صدر به عنوان رئیس این کمیسیون در مجلس هشتم برگزیده شد.