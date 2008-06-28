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۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۱:۳۵

تمدید ماموریت نیروهای سازمان ملل در جولان اشغالی

تمدید ماموریت نیروهای سازمان ملل در جولان اشغالی

شورای امنیت سازمان ملل متحد، ماموریت صلحبانان این سازمان در بلندیهای اشغالی جولان را برای یک دوره شش ماهه تمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شورای امنیت سازمان ملل متحد، با رای تمام 15 عضو خود ،حضور صلحبانان سازمان ملل در بلندیهای جولان را تا آخر سال ‪ ۲۰۰۸‬تمدید کرد.

بر همین اساس، "زلمای خلیل زاد" نماینده آمریکا در سازمان ملل و رئیس دوره شورای امنیت با قرائت بیانیه ای اعلام کرد که نظر شورای امنیت منعکس‌ کننده نظر دبیرکل است .

"بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل در آخرین گزارش خود درباره وضعیت حاکم میان رژیم صهیونیستی و سوریه در این منطقه  اعلام کرده است هر چند در این منطقه اوضاع آرام است، اما در مجموع وضعیت خاورمیانه تنش زا است . 

لازم به ذکر است، صلحبانان سازمان ملل متحد از سال ‪ ۱۹۷۴‬در بلندیهای جولان حضور دارند.

بلندی های جولان، فلاتی است که در بین کشورهای لبنان، اردن ، سوریه، و فلسطین قرار گرفته است که مساحت آن 1860 کیلومتر مربع به گفته سوری ها، و 1158 کیلومتر مربع طبق گفته اسرائیلی هاست که رژیم اسرائیل در جنگ شش روزه سال 1967 آن را به همراه بخشهایی از کرانه باختری و بیت المقدس به اشغال خود در آورد و از همان آغاز اشغال این منطقه را جزئی از خاک فلسطین اشغالی اعلام کرد و نمایندگان هیئتهای این رژیم درمذاکرات خود با اعراب نیز همواره بر این امر تاکید کرده اند.

کد مطلب 706786

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