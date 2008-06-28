1693 فقره تسهیلات اشتغالزا به جوانان استان مرکزی پرداخت شد

محمد تائبی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: از این طریق زمینه اشتغال یک هزار و ۹۸۳نفر در این استان فراهم شده است.
وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون، این صندوق تسهیلاتی در زمینه اشتغال پرداخت نکرده زیرا اعتبارات این بخش به تازگی ابلاغ شده است.
تائبی یادآور شد: صندوق مهر امام رضا(ع) کشور پیش بینی کرده تا پایان سال جاری ۱۰۰هزار فرصت شغلی از طریق اعطای تسهیلات بخش اشتغال در کشور فراهم کند که سهم استان مرکزی در این زمینه دو هزار فرصت شغلی است.
وی یادآور شد: از امروز تا پایان تیرماه جاری، سایت ثبت نام اشتغال صندوق مهر امام رضا(ع) استان به آدرس WWW.Mehre Reza.ir باز است.
تائبی سقف دریافت تسهیلات اشتغال صندوق مهر امام رضا (ع) را ۱۰۰میلیون ریال عنوان کرد و افزود: به طرحهای کارآفرین تا سقف ۳۰۰میلیون ریال تسهیلات نیز پرداخت میشود.
این مسئول خاطرنشان کرد: از بدو تاسیس صندوق مهرامام رضا (ع) در این استان تا پایان سال گذشته، 41 هزار و ۵۶۳نفر متقاضی دریافت تسهیلات ازدواج بوده اند که این افراد به بانکها معرفی و ۸۲/۷۶درصد آنها تسهیلات خود را دریافت کرده اند.
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