1693 فقره تسهیلات اشتغالزا به جوانان استان مرکزی پرداخت شد

محمد تائبی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: از این طریق زمینه اشتغال یک هزار و ‪ ۹۸۳‬نفر در این استان فراهم شده است.

وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون، این صندوق تسهیلاتی در زمینه اشتغال پرداخت نکرده زیرا اعتبارات این بخش به تازگی ابلاغ شده است.

تائبی یادآور شد: صندوق مهر امام رضا(ع) کشور پیش بینی کرده تا پایان سال جاری ‪ ۱۰۰‬هزار فرصت شغلی از طریق اعطای تسهیلات بخش اشتغال در کشور فراهم کند که سهم استان مرکزی در این زمینه دو هزار فرصت شغلی است.

وی یادآور شد: از امروز تا پایان تیرماه جاری، سایت ثبت نام اشتغال صندوق مهر امام رضا(ع) استان به آدرس ‪WWW.Mehre Reza.ir‬ باز است.

تائبی سقف دریافت تسهیلات اشتغال صندوق مهر امام رضا (ع) را ‪ ۱۰۰‬میلیون ریال عنوان کرد و افزود: به‌ طرحهای کارآفرین تا سقف ‪ ۳۰۰‬میلیون ریال تسهیلات نیز پرداخت می‌شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: از بدو تاسیس صندوق مهرامام رضا (ع) در این استان تا پایان سال گذشته، 41 ‬هزار و ‪ ۵۶۳‬نفر متقاضی دریافت تسهیلات ازدواج بوده‌ اند که این افراد به ‌بانکها معرفی و ‪ ۸۲/۷۶‬درصد آنها تسهیلات خود را دریافت کرده ‌اند.