ائتلاف مجدد نیروهای طالبان در افغانستان/ افزایش سطح خشونتها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، در گزارش پنتاگون تصویر مبهمی از پیشرفت در این افغانستان طی هفت سال گذشته ارائه شده است.

در گزارش مذکور با اشاره به این واقعیت که سطح خشونتها افزایش یافته، آمده است : با وجود تلاشهای آمریکا و نیروهای ائتلافی برای دستگیری و کشتن رهبران کلیدی طالبان، اما احتمالا این گروه تروریستی حوزه و سطح حملات تروریستی و بمبگذاری های خود را در سال 2008 حفظ خواهد کرد یا حتی افزایش خواهد داد.

واشنگتن پست می افزاید: گروههای طالبان ائتلاف کرده اند و این درحالی است که ارتش و پلیس افغانستان پیشرفت کمی ایجاد کرده و هنوز خلاء وجود افرادی که به آنها آموزش دهند، وجود دارد.

این گزارش شب گذشته به همراه یک طرح جداگانه برای توسعه نیروهای امنیتی افغان منتشر شد. این گزارش اولین گزارش از دو گزارش جامع پنتاگون برای ارزیابی پیشرفت در افغانستان است.

پنتاگون در گزارش خود به طور مفصل به مشکلات گسترده در این کشور از جمله فساد، تجارت غیرقانونی خشخاش ، بدرفتاری و نقض حقوق بشر ، پیشرفت کم در امر بازسازی و همچنین تلاش برای آموزش و تجهیز ارتش و پلیس افغانستان پرداخته است.

