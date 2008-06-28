پیام امیر کویت برای میشل سلیمان

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روزنامه السفیر،"شیخ جابر محمد الصباح" معاون اول نخست وزیر کویت و وزیر دفاع این کشور، روزگذشته در بیروت با میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان دیدار و گفتگو کرد.

دراین دیدار وزیر دفاع کویت نامه امیر کشورش را به رئیس جمهوری لبنان تقدیم کرد.

وزیر دفاع کویت درپاسخ به پرسشی گفت : حمایت کویت از لبنان امری بدیهی است و کویت از لبنان درهمه زمینه ها حمایت می کند.

سفر شیخ جابر در حالی انجام شد که رئیس جمهوری سوریه در سفر اخیر خود به کویت با سران این کشور درباره تحولات منطقه به ویژه لبنان مذاکراتی انجام داد.

مذاکرات مقامهای کویتی با سران لبنان و سوریه در حالی انجام می شود که روزگذشته منابع خبری از احتمال دیدار بشار اسد و میشل سلیمان در پاریس خبر دادند.