معاون برنامه‌ ریزی استاندار گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: بر اساس این طرح در استانها بر اساس ظرفیتها و پتانسیلها موجود نسبت به اجرای طرحهای صنعتی اقدام می‌شود.

وی بیان داشت: این اقدام، تحولی عظیم در بخش اقتصادی و صنعتی استانها برای استفاده از ظرفیتها بخش خصوصی ایجاد می‌کند.

هاشم نیا یادآور شد: خوشبختانه استان گیلان دارای توانمندیهای فراوانی برای توسعه بخش صنعت و ایجاد صنایع بزرگ و مادر است.

معاون برنامه ریزی استاندار گیلان ادامه داد: بر اساس طرح آمایش صنعت، وزارت صنایع و معادن، ۶۲‬ طرح متناسب با قابلیتها و مزیتهای نسبی منطقه‌ ای برای این استان در نظر گرفته شده است.

هاشم نیا افزود: دستیابی ایران به جایگاه برتر در منطقه در راستای اجرایی شدن برنامه چشم ‌انداز ‪ ۲۰‬ساله کشور از نظر رشد اقتصادی و فناوری مبتنی بر قابلیتها و مزیتهای منطقه ‌ای از جمله اهداف معرفی این طرحها بوده است.

وی خاطرنشان کرد: از آنجا که این طرحها متناسب با وضعیت اقلیمی، شرایط زیست محیطی و مزیتهای نسبی استانها انتخاب شده است، اجرای آن در استان گیلان نیز بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

هاشم نیا در ادامه یادآور شد: عمده‌ترین طرحهای معرفی شده در زمینه صنایع دارویی، غذایی، تبدیلی کشاورزی، فرآوری ضایعات کشاورزی، صنایع شیشه، نساجی، وسایل و تجهیزات الکتریکی و فرآوری چای است.