حوزه هنری پیشتاز در آفرینش آثار اصیل ایرانی و اسلامی است

محمد پرحلم در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت اظهار داشت: حوزه هنری تقویت‌ کننده ارزشهای دین مبین اسلام در قالب آثار فرهنگی و هنری است.

وی بیان داشت: تاکنون در راستای معرفی قابلیتهای حوزه هنری، گامهای اساسی برداشته شده و در خدمت رسانی به هنرمندان تلاش و همت ویژه ‌ای شده است.

پرحلم شناخت، پرورش و هدایت استعدادهای هنرمندان را لازمه پیشبرد این اهداف دانست و افزود: در این راستا حوزه هنری استان کلاسهای آموزشی ویژه ‌ای در فصل تابستان به منظور غنی‌ سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در دستور کار خود دارد.

وی از برگزاری کلاسهای آموزشی هنرهای تجسمی در رشته‌های نقاشی، گرافیک، طراحی، آبرنگ، رنگ روغن، خوشنویسی تحریری و قلمی، تهذیب، نگارگری، نقاشی کودک، تصویرسازی، نمایشنامه نویسی و فیلمنامه نویسی خبر داد.

معاون حوزه هنری استان گیلان خاطرنشان کرد: همچنین هنرجویان علاقه مند به موسیقی در رشته‌های آواز، تار، تنبک، دف، سنتور، سه تار، ویلن، کمانچه و نی نیز می‌توانند در این کلاسهای شرکت کنند.

پرحلم افزود: حوزه هنری در راستای نیل به اهداف و رسالتهای سازمانی خود جهت شناخت و پرورش و هدایت استعدادهای جوانان گامهای موثری برداشته است.

وی ادامه داد: کلاسهای تابستانی از تیر ماه سال جاری به مدت دو ماه در حوزه هنری گیلان دایر است و علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به حوزه هنری گیلان مراجعه و ثبت نام کنند.