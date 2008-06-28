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۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۰:۳۹

فیلم "خانه ساحلی" روی میز تدوین

فیلم "خانه ساحلی" روی میز تدوین

حسین غضنفری مشغول تدوین فیلم تلویزیونی "خانه ساحلی" به کارگردانی صادق کرمیار برای شبکه اول است.

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این فیلم از چهارشنبه 15 خرداد به تهیه‌کنندگی حسین مروی در گروه فیلم و سریال شبکه یک آغاز شد و شب گذشته به پایان رسید و از امروز هشتم تیر حسین غضنفری تدوین را شروع کرد. فیلمنامه را کرمیار نوشته و بهزاد خداویسی، عمار تفتی، داود رشیدی، فقیهه سلطانی، امیر رحمتی، پوراندخت مهیمن و فریبا پورآهنگر در آن بازی می‌کنند.

عوامل پروژه "خانه ساحلی" عبارتند از مجید فرزانه مدیر تصویربرداری، فرخ فدایی صدابردار، محمدرضا قومی و شهرزاد عقیقی طراح گریم، مهدی بداقی طراح صحنه و لباس و محسن اصفهانی مدیر تولید. این فیلم تلویزیونی روایتگر پدر و پسری است که دچار سوء تفاهم شده‌اند.

کرمیار پیش از این فیلم‌های تلویزیونی "کرانه‌های کبود" و "رویا" را کارگردانی کرده و فیلم‌های "پر" و "رویا" به تهیه‌کنندگی مروی آماده پخش از شبکه اول است.

کد مطلب 706803

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