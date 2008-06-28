فیلم "خانه ساحلی" روی میز تدوین

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این فیلم از چهارشنبه 15 خرداد به تهیه‌کنندگی حسین مروی در گروه فیلم و سریال شبکه یک آغاز شد و شب گذشته به پایان رسید و از امروز هشتم تیر حسین غضنفری تدوین را شروع کرد. فیلمنامه را کرمیار نوشته و بهزاد خداویسی، عمار تفتی، داود رشیدی، فقیهه سلطانی، امیر رحمتی، پوراندخت مهیمن و فریبا پورآهنگر در آن بازی می‌کنند.

عوامل پروژه "خانه ساحلی" عبارتند از مجید فرزانه مدیر تصویربرداری، فرخ فدایی صدابردار، محمدرضا قومی و شهرزاد عقیقی طراح گریم، مهدی بداقی طراح صحنه و لباس و محسن اصفهانی مدیر تولید. این فیلم تلویزیونی روایتگر پدر و پسری است که دچار سوء تفاهم شده‌اند.

کرمیار پیش از این فیلم‌های تلویزیونی "کرانه‌های کبود" و "رویا" را کارگردانی کرده و فیلم‌های "پر" و "رویا" به تهیه‌کنندگی مروی آماده پخش از شبکه اول است.