عدالتی که شهید بهشتی در قوه قضائیه برافروخت باید شعله ور شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آوایی در مراسم تقدیر از قضات و کارمندان نمونه شورای قضائی استان تهران گفت : در این مراسم 158 نفر مورد تقدیر قرار می گیرند که از این تعداد 62 نفر قاضی و 95 نفر کارمند هستند.

وی تصریح کرد : تعداد کسانی که در دستگاه قضائی مورد تقدیر قرار می گیرند قابل مقایسه با تعداد کسانی که توبیخ می شوند نیست.

رئیس کل دادگستری استان تهران حسن خلق، انضباط در محل کار، دارا بودن عملکرد مثبت در انجام وظایف محوله و خوش نام بودن را اعم معیارها برای انتخاب قضات و کارمندان نمونه عنوان کرد و افزود : بحث اعتقاد عمیق به نظام جزو موارد بدیع و اولین شرط در کارگزاری نظام اسلامی است.

وی گفت : همکاران باور دارند که قوه قضائیه را باید همچون چشمان خود حفظ و از آن پرستاری کنند زیرا باور ما بر این است که عدالتی که شهید بهشتی در قوه قضائیه برافروخت باید شعله ور نماییم و تحمل امواج سهمگینی را که با آن مواجه می شویم در خود ایجاد کنیم زیرا قوه قضائیه ما در اقیانوسی از تبلیغات احاطه شده اما همچون کوهی ایستاده است و نیروی این کوه مقاوم در اسلام، انقلاب و علم و شرف کارگزاران این دستگاه است .

آوایی خاطرنشان کرد : طوفان وسوسه های بزرگ گاهی برای غرق شدن ما با سرعت غیر قابل باوری به سویمان می آید و پس از پیروزی بر این باورها صعودی چشمگیر در انتظار ما خواد بود.