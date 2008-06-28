مریم بهروزی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص فعالیت های جامعه زینب برای انتخابات دهم ریاست جمهوری گفت : جامعه زینب از ماه آینده وارد بحث ریاست جمهوری خواهد شد و هنوز در مورد کاندیدای خاصی تصمیم گیری نکرده است .

وی با تاکید برلزوم تعیین استراتژی ازسوی گروههای اصولگرا برای انتخابات آتی تصریح کرد: احزاب و گروههای موثر اصولگرا باید ابتدا استراتژی ورود به انتخابات آتی و ویژگیهای آن را مشخص کنند پس از آن طراحی مکانیزیم رسیدن به وحدت آسان خواهد شد.

بهروزی تاکید کرد: تدوین استراتژی موجب نزدیکی گروه های اصولگرا خواهد شد و زمینه وحدت آنها را پدید می آرود.

عضو شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام و رهبری درمورد مشی این تشکل برای انتخابات ریاست جمهوری گفت : براساس یکی ازمواد اساسنامه این جبهه برای انتخابات ریاست جمهوری هیچ یک از گروهها حق تحفظ ندارند و نهایتا باید یک نفر را انتخاب کنند بنابراین وحدت در جبهه پیروان خط امام و رهبری قطعی است.

وی درپاسخ به سئوالی مبنی برکارساز بودن مکانیزم جبهه متحد اصولگرایان برای انتخابات آتی گفت: طرح جبهه متحد اصولگرایان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی طراحی شده بود و ماموریتش تمام شده است، اینکه این مکانیزم بتواند برای انتخابات ریاست جمهوری هم کارساز باشد هنوز معلوم نیست. وی ادامه داد : درانتخابات ریاست جمهوری اجماع بر روی یک نفر کار سختی است.

بهروزی ادامه داد: علاوه بر طیف هایی که درقالب جبهه متحد اصولگرایان درانتخابات مجلس حضور داشتند کسان دیگری هم هستند که برای انتخابات آینده باید به کار گرفته شوند، با این حال اساس کار در بین گروه های اصولگرا دست یافتن به استراتژی وحدت است و برای این مهم هنوز فرصت باقی است.