60 درصد مراتع استان گیلان در اثر خشکسالی آسیب دیده اند

نبی الله عاشوری در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت اظهار داشت: اگر طرح تعدیل دام صورت نگیرد، تعلیف بی ‌رویه علوفه و نابودی گونه‌های ژنتیکی خسارات جبران ناپذیری را به مراتع استان تحمیل می‌کند.

وی با اعلام اینکه در شرایط خشکسالی برای حفظ منابع جنگلی و مرتعی بسیارضروری است، بیان داشت: جلوگیری از فقر مفرط مراتع یکی از مهمترین راهکارهای کاهش خسارات خشکسالی است.

عاشوری همچنین بیان داشت: بروزخشکسالی و ضعف مراتع در حالی است که از 267هزار و 311 هکتار مراتع این استان ‪57هزار هکتار خوب، 183هزار هکتار متوسط و 26هزار هکتار ضعیف است.

این کارشناس ارشد مرتعداری خاطرنشان کرد: برای کاهش جبران خسارات ناشی از خشکسالی باید حمایتهای هدفداری از سوی دولت از جمله خرید دام و تامین علوفه از طریق اختصاص یارانه صورت گیرد.

عاشوری ادامه داد: تغییر شیوهی دامداری از سنتی به صنعتی و عملیات اصلاحی و احیای مراتع از جمله راهکارها و برنامه‌های بلند مدت و کوتاه مدت موثر برای حفظ مراتع است.

یک میلیون و 147 هزار هکتار جنگل، مرتع، بیشه و اراضی ملی در استان گیلان وجود دارد.